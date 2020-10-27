Вт, 27.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Постановки Театра NO99 теперь можно посмотреть в интернете

Театр NO99.

ФОТО: Madis Veltman

Начиная с сегодняшнего дня на сайте Национального архива можно посмотреть 27 выдающихся постановок Театра NO99. Записи спектаклей доступны здесь.

Прекративший свою деятельность Театр NO99 передал прошлым летом свои материалы в киноархив Национального архива. За 14 лет работы на NO99 состоялось ровно сто премьер - постановок, крупных проектов и акций. Театр, неоднократно потрясавший эстонское общество, оставил после себя коллекцию в 60 терабайт, или более миллиона файлов, включая видео-, фото-, аудио- и другие файлы. После тщательного приведения в порядок и технического осмотра почти все записи постановок NO99 и ​​сопутствующие материалы доступны йв инфосистеме фильмов FIS Национального архива, всего 216 записей, пишет Postimees.

Национальный архив сообщает, что 27 октября будут отмечаться Международный день аудиовизуального наследия ЮНЕСКО и в честь Года цифровой культуры Эстонии выделено 27 записей самых выдающихся постановок из фонда NO99.

  • NO99 Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki
  • NO97 Padjamees
  • NO91 Kuningas Ubu
  • NO86 Perikles
  • NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
  • NO82 Pea vahetus
  • NO80 Onu Tomi onnike
  • NO78 Kes kardab Virginia Wolfi
  • NO75 Ühtne Eesti suurkogu
  • NO72 The Rise and Fall of Estonia
  • NO65 Suur õgimine
  • NO57 Enesetapja
  • NO55 Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha
  • NO54 Kolmapäev
  • NO53 Kadunud sõbra juhtum
  • NO52 Muuseas ma armastan sind
  • NO51 Mu naine vihastas
  • NO49 Tõde, mida olen igatsenud
  • NO46 Savisaar
  • NO45 Kodumaa karjed
  • NO44 FANTASTIKA
  • NO43 Kõnts
  • NO42 El Dorado Klounide hävitusretk
  • NO40 Pööriöö uni
  • NO38 Punane õhupall
  • NO36 Unistajad
  • NO33 Hüsteeria

Со всем фондом NO99 (ERA.5431) можно ознакомиться в инфосистеме фильмов Национального архива FIS.

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