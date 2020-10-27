Постановки Театра NO99 теперь можно посмотреть в интернете

Начиная с сегодняшнего дня на сайте Национального архива можно посмотреть 27 выдающихся постановок Театра NO99. Записи спектаклей доступны здесь.
Прекративший свою деятельность Театр NO99 передал прошлым летом свои материалы в киноархив Национального архива. За 14 лет работы на NO99 состоялось ровно сто премьер - постановок, крупных проектов и акций. Театр, неоднократно потрясавший эстонское общество, оставил после себя коллекцию в 60 терабайт, или более миллиона файлов, включая видео-, фото-, аудио- и другие файлы. После тщательного приведения в порядок и технического осмотра почти все записи постановок NO99 и сопутствующие материалы доступны йв инфосистеме фильмов FIS Национального архива, всего 216 записей, пишет Postimees.
Национальный архив сообщает, что 27 октября будут отмечаться Международный день аудиовизуального наследия ЮНЕСКО и в честь Года цифровой культуры Эстонии выделено 27 записей самых выдающихся постановок из фонда NO99.
- NO99 Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki
- NO97 Padjamees
- NO91 Kuningas Ubu
- NO86 Perikles
- NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
- NO82 Pea vahetus
- NO80 Onu Tomi onnike
- NO78 Kes kardab Virginia Wolfi
- NO75 Ühtne Eesti suurkogu
- NO72 The Rise and Fall of Estonia
- NO65 Suur õgimine
- NO57 Enesetapja
- NO55 Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha
- NO54 Kolmapäev
- NO53 Kadunud sõbra juhtum
- NO52 Muuseas ma armastan sind
- NO51 Mu naine vihastas
- NO49 Tõde, mida olen igatsenud
- NO46 Savisaar
- NO45 Kodumaa karjed
- NO44 FANTASTIKA
- NO43 Kõnts
- NO42 El Dorado Klounide hävitusretk
- NO40 Pööriöö uni
- NO38 Punane õhupall
- NO36 Unistajad
- NO33 Hüsteeria
Со всем фондом NO99 (ERA.5431) можно ознакомиться в инфосистеме фильмов Национального архива FIS.