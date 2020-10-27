Постановки Театра NO99 теперь можно посмотреть в интернете

Прекративший свою деятельность Театр NO99 передал прошлым летом свои материалы в киноархив Национального архива. За 14 лет работы на NO99 состоялось ровно сто премьер - постановок, крупных проектов и акций. Театр, неоднократно потрясавший эстонское общество, оставил после себя коллекцию в 60 терабайт, или более миллиона файлов, включая видео-, фото-, аудио- и другие файлы. После тщательного приведения в порядок и технического осмотра почти все записи постановок NO99 и ​​сопутствующие материалы доступны йв инфосистеме фильмов FIS Национального архива, всего 216 записей, пишет Postimees.