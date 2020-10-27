Лукашенко требует выгонять оппозиционеров из вузов Белоруссии

По словам белорусского правителя, такие же меры должны приниматься и в отношении оппозиционно настроенных преподавателей вузов. "То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сказал он.

Лукашенко также обратился к родителям школьников и студентов с требованием "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно". "А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", - пригрозил он.

Накануне студенты крупнейших вузов Белоруссии активно участвовали во всеобщей забастовке, объявленной одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. В акции участвовали, в частности, студенты БГУ, БНТУ, БГУИР и МГЛУ. Милиция применила спецтехнику для разгона студентов и жесткие задержания.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Белоруссии с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.