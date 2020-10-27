Лукашенко требует выгонять оппозиционеров из вузов Белоруссии

Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста. "Студенты, пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - заявил Лукашенко во вторник, 27 октября, в Минске, пишет Deutsche Welle.
По словам белорусского правителя, такие же меры должны приниматься и в отношении оппозиционно настроенных преподавателей вузов. "То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сказал он.
Лукашенко также обратился к родителям школьников и студентов с требованием "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно". "А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", - пригрозил он.
Накануне студенты крупнейших вузов Белоруссии активно участвовали во всеобщей забастовке, объявленной одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. В акции участвовали, в частности, студенты БГУ, БНТУ, БГУИР и МГЛУ. Милиция применила спецтехнику для разгона студентов и жесткие задержания.
В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Белоруссии с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.