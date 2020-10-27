Более двух миллионов евро: государство финансирует идеи ида-вирусцев, направленные на оживление экономики

По словам министра государственного управления Яака Ааба, целью субсидий является содействие развитию экономики Ида-Вирумаа. «Благодаря финансированию мы поддерживаем рост предпринимательства и развитие трудовых навыков населения. Эти меры, безусловно, будут способствовать повышению экономического потенциала региона, поскольку они откроют возможности для создания более конкурентоспособных фирм и новых предприятий, а также для привлечения компетентных и способных людей», – сказал Ааб.

По словам руководителя отдела жизненной и предпринимательской среды RTK Лаури Алвера, действующим в Ида-Вирумаа организациям была предоставлена достаточная свобода при принятии решений относительно того, какие идеи по оживлению экономики стоит представлять на тур подачи заявок. «При создании мер поддержки мы исходили из того, что работающие в регионе организации лучше всего знают, в чем состоят их потребности, и как следует развивать свой родной край. Мы предоставили претендентам широкую свободу выбора и получили множество замечательных идей для финансирования», – пояснил Алвер.

В рамках меры было принято решение о финансировании семи проектов, по одному из которых получатель субсидии намерен инвестировать в создание школы программирования. По остальным шести проектам претенденты смогут заняться расширением своей деятельности, например, разработать новые программы обучения.

В представленных эскизных проектах большое внимание уделено совершенствованию навыков жителей Ида-Вирумаа в цифровой сфере и знаний в области предпринимательства, что открывает возможность создания в регионе более широкого спектра высокооплачиваемых рабочих мест.

Одним из получивших субсидию проектов стала, например, программа подготовки и обучения в Нарвском творческом инкубаторе инновационных и предприимчивых людей, живущих в Ида-Вирумаа. Благодаря субсидии жителям региона предоставляется возможность участвовать в т.н. ускоренной программе и развивать свои цифровые умения и знания о новой экономике.

Инициатор проекта, руководитель фирмы Prototron Яна Будковская стремится обогатить регион опытом новой экономики. «Начиная уже с 2015 года, мы проводим мероприятия в сфере креативной экономики, хакатоны, инкубационные программы. Благодаря им в регионе образовалось сообщество, члены которого прекрасно осведомлены по вопросам стартапов, понимают необходимость цифровизации и сами начинают заниматься инновационной деятельностью. При помощи проекта мы надеемся привлечь еще больше людей и предложить им знания и поддержку с тем, чтобы они могли достичь успеха в этих сферах», – сказала Яна Будковская.