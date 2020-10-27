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В соцсетях в последнее время часто можно встретить видео и фото из российских моргов, где видно сваленные в кучу черные мешки. Авторы видео утверждают, что в связи с коронавирусом мест в моргах не хватает. Единственная ли это причина сложившейся ситуации?

В моргах больниц российских регионов скапливаются трупы. В соцсетях в последнее время регулярно появляются видео и фото с черными мешками, сваленными друг на друга. Их авторы рассказывают, что из-за коронавируса в моргах образуется очередь из тел на вскрытие и учреждения с ней не справляются, пишет Русская служба Би-би-си.

Власти объясняют это возросшей из-за коронавируса летальностью и тем, что для родственников проблематично забирать тела из-за карантинных мер. Больницам предписано проводить вскрытие каждого пациента с коронавирусом, что повышает нагрузку на патологоанатомов и тоже способствует скоплению тел.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Новокузнецка - на записи, опубликованной в группе "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте", видны около двух десятков черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре.

"Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть и запнуться. Приходится ходить по головам", - сказал автор видео, что вызвало большой резонанс в российских СМИ.

Кузбасский минздав подтвердил подлинность видео и то, что в нем действительно погибшие из-за Covid-19, отметив, что "эти случаи включены в официальную статистику".

Похожая ситуация произошла и в Барнауле: там в больнице №12, переоборудованной в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов, ожидающие вскрытия. Видео черных пакетов, сваленных в подвальном помещении на каталках и на полу, опубликовало сообщество "Инцидент. Барнаул" во "ВКонтакте".

Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию "значительно возросшим" количеством умерших за сутки, а также тем, что родственники не спешат их забирать. По официальным данным, за все время эпидемии в крае от коронавируса умерло 309 человек.

Скопление тел в ведомстве объяснили и установленной законом необходимостью проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев смертей от коронавируса. В больнице дефицит патологоанатомов, признали в минздраве, что значительно увеличило нагрузку на каждого врача.

Типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов, следует из сообщения ведомства. Поэтому тела умерших пациентов хранят в подвале, где оборудовали отдельную комнату с соблюдением температурного режима. В министерстве посетовали на то, что родственники отказываются от "своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов".

Минздрав уже начал принимать меры для решения проблемы, заверили в ведомстве. В частности, организована работа патологоанатомов в две смены и в выходные. "Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс", - заявил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

Видео с мешками с трупами появилось и в сообществе "Кострома" во "ВКонтакте". На кадрах видно, что черными мешками устлан пол в небольшом помещении. Тела лежат в теплом помещении на полу, передает портал Kostroma Today слова автора ролика.

В региональном департаменте здравоохранения ситуацию объяснили нехваткой врачей-патологоанатомов. "В связи с ростом заболеваемости на больничном листе сейчас находятся в том числе и специалисты-патологоанатомы. Таких врачей в областной больнице не так много, это достаточно редкая категория специалистов, нагрузка на оставшихся патологоанатомов возрастает", - заявили в ведомстве.

Из-за резкого роста смертности не справляются патологоанатомы с возросшей нагрузкой и в Пермском крае. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к Пермскому краевому бюро судебно-медицинской экспертизы, попросивший не называть его имя. По словам источника, чаще всего причиной смерти становятся хронические ишемические болезни сердца. В краевом бюро судмедэкспертизы не ответили на звонки Би-би-си.

Почему скапливаются тела?

По словам врача патологоанатомического отделения Морозовской детской клинической больницы в Москве Александра Талалаева, ситуация с нехваткой мест в больницах связана в первую очередь с увеличением количества умерших от коронавируса, но также и с организационными проблемами самих патологоанатомических отделений. Дефицит патологоанатомов по всей России он называет колоссальным, так как эта работа, по его словам, считается непрестижной. "Хотя с моей точки зрения, наоборот, это самая престижная работа; я 54 года работаю, и мне каждый день интересен. А другим - нет", - говорит Талалаев.

По его словам, есть отделения, в которых подобное происходит постоянно (назвать конкретные врач отказался). "Это все зависит от организации; главного врача больницы, заведующего патологоанатомическим отделением, и возможностей хранения", - говорит Талалаев. По его словам, холодильные камеры дорогие, не у всех больниц есть такие средства. Как следует из данных одного из сайтов по продаже холодильных камер для моргов, цены начинаются от 78 тысяч рублей за место и могут достигать почти 400 тысяч за место.

Влияет на ситуацию и то, как быстро родственники забирают тело, говорит врач. По его словам, и без эпидемии коронавируса умершего порой не забирают или забирают лишь спустя несколько дней. Решить ситуацию со скоплением тел в больницах может только увеличение площади холодильных камер, считает Талалаев.

По словам бывшего главы бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области Сергея Кладова, ситуация со скоплением трупов вызвана нехваткой самих моргов, а также специалистов. В томском морге "Паталогоанатомического бюро", по словам Кладова, было шесть секционных столов, но сейчас якобы осталось два, а специалисты стали работать в две смены.

Врачам не доплачивают за дополнительную работу, отмечает он. Зарплата врача-патологоанатома с высшей категорией и хорошим опытом в Томске сейчас составляет 50-55 тысяч рублей, начинающего специалиста - около 20 тысяч рублей. "Молодые специалисты приходят, помыкаются и уходят - даже в другие специальности", - рассказывает Кладов.

Ситуация с нехваткой места для трупов связана с системными проблемами в здравоохранении, в частности, с площадями и кадрами, считает заведующий кафедрой судебной медицины Красноярского государственного медицинского университета Федор Алябьев. Проблема, по его словам, состоит в нежелании властей расширять площади и вместимость моргов, а также строить новые.

Алябьев говорит, что кадров в Томской области, например, хватает, но власти не выделяют там ставки в моргах. А в некоторых регионах - в частности, в Красноярском крае - дается всего одно-два бюджетных места в ординатуре по патологической анатомии в КрасГМУ, соотвественно, возникает дефицит кадров, отмечает он.

Когда секционных столов меньше и скапливается очередь на вскрытие, появляются возможности для коррупции, рассуждает Алябьев. "Когда два секционных стола, можно взятку взять... чтобы вскрыть вообще сегодня. А то через неделю вскроют", - говорит он. "Чем больше проблем на этапе выдачи трупов, тем больше можно денег срубить в мутной воде", - считает он.

Было ли такое раньше?

Ситуация со скоплениями трупов в ряде моргов в регионах России не новая. О скоплении умерших в морге Томска писали в июле местные СМИ. На тот момент из официальных данных следовало, что с начала эпидемии в области от коронавируса умерли 20 человек. Прирост погибших тогда оценивался на уровне одного человека в сутки.

После публикации "Московским комсомольцем" фотографий с множеством черных мешков, находящихся в том числе на полу, начальник областного "Паталогоанатомического бюро" Павел Горх заявил, что они сделаны не в инфекционном морге, где находятся умершие от Covid-19, так как на фотографиях есть сотрудник без средств индивидуальной защиты. Коме того, Горх сказал, что в самих мешках находится ветошь.

Тем не менее спустя пару дней губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Холопова. Губернатор прямо объяснил это "организационным бардаком" в одном из местных моргов.

После произошедшего в этом морге наняли охранников и повесили камеры, но количество мест и специалистов не увеличили, рассказал Би-би-си Сергей Кладов.