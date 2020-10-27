Вт, 27.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Суд решит вопрос об освобождении Аллана Кийля от судебного процесса

Суд решит вопрос об освобождении Аллана Кийля от судебного процесса

Аллан Кийль.

ФОТО: Toomas Huik

Харьюский уездный суд во вторник за закрытыми дверями рассмотрел результаты экспертизы состояния здоровья бывшего руководителя концерна Tallinna Sadam Аллана Кийля. По оценке врачей, Аллан Кийль неизлечимо болен. Вопрос о продолжении судебного процесса над ним будет рассмотрен в среду.

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане, отметив, что уездный суд примет в среду постановление по ходатайству защитника Кийля, адвоката Айвара Пильва завершит судебный процесс над его подзащитным в связи с тем, что он неизлечимо болен.

Экспертизу состояния здоровья Аллану Кийлю суд назначил в середине сентября.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back