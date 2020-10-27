Суд решит вопрос об освобождении Аллана Кийля от судебного процесса

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане, отметив, что уездный суд примет в среду постановление по ходатайству защитника Кийля, адвоката Айвара Пильва завершит судебный процесс над его подзащитным в связи с тем, что он неизлечимо болен.