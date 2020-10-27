Суд решит вопрос об освобождении Аллана Кийля от судебного процесса

Харьюский уездный суд во вторник за закрытыми дверями рассмотрел результаты экспертизы состояния здоровья бывшего руководителя концерна Tallinna Sadam Аллана Кийля. По оценке врачей, Аллан Кийль неизлечимо болен. Вопрос о продолжении судебного процесса над ним будет рассмотрен в среду.
Об этом BNS сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане, отметив, что уездный суд примет в среду постановление по ходатайству защитника Кийля, адвоката Айвара Пильва завершит судебный процесс над его подзащитным в связи с тем, что он неизлечимо болен.
Экспертизу состояния здоровья Аллану Кийлю суд назначил в середине сентября.