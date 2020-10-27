Фермером года стала педагог Центра профессионального образования Кая Пийрфельдт

В этом году звания "Фермер года" была удостоена фермер Кая Пийрфельдт.

Она выращивает молочный скот на хуторе Реммельгамаа последние 17 лет, семь лет назад она стала руководить хутором, уточняет Rus.ERR. Также она обучает фермеров в Центре профессионального образования Ярвамаа, организуя стажировки на хуторе, и является председателем правления MTÜ Noortalunikud, где отстаивает интересы работающих в сельском хозяйстве молодых людей.

Ранее она несколько раз была признана лучшим производителем молочной продукции в Харьюмаа.