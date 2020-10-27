В Азовском море нашли останки пропавших членов экипажа взорвавшегося танкера

Ранее сообщалось о спасении десяти членов экипажа, судьба троих оставалась неизвестной.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы", - сказала Марковская во вторник журналистам.

Она отметила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Судно следовало из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек. Десять из них спасены, а трое – боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант – пропали.

Для поисков моряков привлекались два вертолета Ми-8, которые обследовали морской район на площади 400 кв. км. В понедельник активная фаза поисково-спасательной операции, которая не дала результатов, завершилась.