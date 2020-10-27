Комиссия по окружающей среде обсудила утилизацию опасных отходов в Эстонии

Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар сказал, что при утилизации опасных отходов особое внимание следует уделять использованию экологичных технологий. «Переработка отходов не должна вредить окружающей среде. Это касается и атмосферного воздуха, и подземных вод», – подчеркнул Сависаар. Он добавил, что перед строительством завода необходимо провести тщательный анализ влияния на окружающую среду.

По словам члена комиссии по окружающей среде Марта Вырклаэва, при строительстве завода необходимо учитывать позицию местного самоуправления. «Также важно узнать мнение людей, проживающих в этом регионе. Качество их жилой среды не должно ухудшиться», – подчеркнул Вырклаэв.

Он добавил, что строители завода сообщили, что расположенные вблизи завода жилые дома и учреждения не должны беспокоиться из-за неприятных запахов, появляющихся в результате сжигания, так как утилизация отходов будет проходить исключительно внутри помещений завода. Все возникающие пахучие вещества идут в сжигание. Все запахи затягиваются в приборы для сжигания. Таким образом, за пределы здания ничего не попадает.

В настоящий момент Департаменту окружающей среды было представлено ходатайство о строительстве здания. Также идет проектирование завода. Решение о проведении анализа влияния на окружающую среду вынесет департамент окружающей среды. Анализ влияния на окружающую среду уже был проведен в отношении другого схожего проекта.

Фирма по утилизации отходов Epler & Lorenz планирует построить в пригороде Тарту самый крупный в Эстонии завод по сжиганию опасных отходов. Новый завод будет построен на улице Равила. В настоящий момент там уже действует завод по сжиганию опасных отходов. Существующий завод может перерабатывать до 2000 тонн отходов в год, новый, согласно планам, – до 15 000 тонн в год.