Центробанк Эстонии: развитие показателей безработицы зависит от предприятий

«Спад экономики Эстонии в период первой волны пандемии коронавируса оказался меньшим, чем в большинстве стран Европы, также на рынке труда не реализовались пессимистические прогнозы», - отметила Соосаар в переданном BNS пресс-релизе.

В период весеннего кризиса занятость в Эстонии сократилась больше среднего по странам Европы и реакция рынка труда, учитывая масштабы спада экономики, была одной из самых острых среди стран ЕС.

«Это указывает на то, что предприятия Эстонии, столкнувшись с трудностями, адаптируют к ним численность своих работников, даже в условиях, когда для них созданы и очень оперативно применены меры для сохранения рабочих мест», - добавила экономист.

При этом, отметила Соосаар, рабочих мест было сокращено заметно в меньшей степени, чем изменился объем производства предприятий, поскольку количество трудочасов в пересчете на работника также заметно сократилось.

«Все источники указывают на то, что в период коронакризиса сектор обслуживания пострадал сильнее, чем сектор промышленности, особенно поддерживающие его отрасли — размещение и ресторанный бизнес. Вместе с тем, слабыми остаются позиции и промышленного сектора — за год занятость в этом секторе сократилась почти на столько же, сколько и в секторе обслуживания», - продолжила Соосаар.

Она пояснила, что причиной тому было охлаждение сектора уже до кризиса — во второй половине 2019 года и в начале 2020 года. «В целом в экономике в третьем квартале спад занятости замедлился и оживился найм, что подтверждают рост новых объявлений о найме на работу в базе данных Кассы по безработице и улучшение индекса ожидания найма у работодателей», - добавила Соосаар.

Экономист добавила, что трудовая занятость и дальнейшее развитие показателей безработицы зависят от того, как пойдут дела у предприятий, а это, в свою очередь, зависит от дальнейшего хода пандемии коронавируса и от мер по предотвращению новых заражений, принимаемых как в Эстонии, так и в странах-партнерах.