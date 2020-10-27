Центробанк Эстонии: развитие показателей безработицы зависит от предприятий

После резкого спада уровня занятости и взлета показателей безработицы во втором квартале 2020 года ситуация на рынке труда в Эстонии в летние месяцы оставалась стабильной, сообщила экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар, представляя обзор рынка труда, составленный центробанком.
«Спад экономики Эстонии в период первой волны пандемии коронавируса оказался меньшим, чем в большинстве стран Европы, также на рынке труда не реализовались пессимистические прогнозы», - отметила Соосаар в переданном BNS пресс-релизе.
В период весеннего кризиса занятость в Эстонии сократилась больше среднего по странам Европы и реакция рынка труда, учитывая масштабы спада экономики, была одной из самых острых среди стран ЕС.
«Это указывает на то, что предприятия Эстонии, столкнувшись с трудностями, адаптируют к ним численность своих работников, даже в условиях, когда для них созданы и очень оперативно применены меры для сохранения рабочих мест», - добавила экономист.
При этом, отметила Соосаар, рабочих мест было сокращено заметно в меньшей степени, чем изменился объем производства предприятий, поскольку количество трудочасов в пересчете на работника также заметно сократилось.
«Все источники указывают на то, что в период коронакризиса сектор обслуживания пострадал сильнее, чем сектор промышленности, особенно поддерживающие его отрасли — размещение и ресторанный бизнес. Вместе с тем, слабыми остаются позиции и промышленного сектора — за год занятость в этом секторе сократилась почти на столько же, сколько и в секторе обслуживания», - продолжила Соосаар.
Она пояснила, что причиной тому было охлаждение сектора уже до кризиса — во второй половине 2019 года и в начале 2020 года. «В целом в экономике в третьем квартале спад занятости замедлился и оживился найм, что подтверждают рост новых объявлений о найме на работу в базе данных Кассы по безработице и улучшение индекса ожидания найма у работодателей», - добавила Соосаар.
Экономист добавила, что трудовая занятость и дальнейшее развитие показателей безработицы зависят от того, как пойдут дела у предприятий, а это, в свою очередь, зависит от дальнейшего хода пандемии коронавируса и от мер по предотвращению новых заражений, принимаемых как в Эстонии, так и в странах-партнерах.
По словам Соосаар, до сего времени правительство придерживалось мнения, что компенсации по выплате зарплат больше выплачиваться не будут, зато все большую важность приобретают меры социального страхования, призванные помочь потерявшим работу людям усовершенствовать свои навыки и знания, чтобы в будущем найти новую работу.