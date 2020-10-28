Студия Postimees: ковид-диссиденты против медиков
В Эстонии все громче звучат голоса ковид-отрицателей. Коронавирус не опаснее гриппа? Карантины не работают, а только вредят?
Блогер Владислав Копылков готов озвучить в присутствии доктора Аркадия Попова накопившиеся сомнения, связанные с коронавирусом. Смотрите дискуссию в прямом эфире в 12:45!
- Кто и зачем отрицает риски от коронавируса?
- Почему прогнозы ученых о заражении 80% людей не оправдались?
- Рост числа инфекций связан с несовершенством тестов и статистики?
- Защитные меры опаснее, чем сам ковид?
- Следует ли пересмотреть карантины и риски от коронавируса?
- Могут ли медики и политики быть в сговоре?