Ср, 28.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Студия Postimees: ковид-диссиденты против медиков
12:45

В Эстонии все громче звучат голоса ковид-отрицателей. Коронавирус не опаснее гриппа? Карантины не работают, а только вредят? 

Блогер Владислав Копылков готов озвучить в присутствии доктора Аркадия Попова накопившиеся сомнения, связанные с коронавирусом. Смотрите дискуссию в прямом эфире в 12:45!

  • Кто и зачем отрицает риски от коронавируса? 
  • Почему прогнозы ученых о заражении 80% людей не оправдались?
  • Рост числа инфекций связан с несовершенством тестов и статистики?
  • Защитные меры опаснее, чем сам ковид? 
  • Следует ли пересмотреть карантины и риски от коронавируса?
  • Могут ли медики и политики быть в сговоре?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back