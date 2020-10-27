В Подмосковье в лесу найден мертвым бывший соратник Тесака

Тело мужчины было обнаружено недалеко от Красногорска, в лесу под деревом. Следственный комитет начал проверку по факту смерти.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В начале 2000-х годов Костылев являлся членом Народной национальной партии (ННП), в которой состоял и Тесак. Поднее они покинули партию и основали фонд "Верность и жизнь".