Вт, 27.10.2020
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Ааду Муст

В Подмосковье в лесу найден мертвым бывший соратник Тесака

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Подмосковье мертвый найден Артем Костылев - один из бывших соратников погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на ТАСС.

Тело мужчины было обнаружено недалеко от Красногорска, в лесу под деревом. Следственный комитет начал проверку по факту смерти.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В начале 2000-х годов Костылев являлся членом Народной национальной партии (ННП), в которой состоял и Тесак. Поднее они покинули партию и основали фонд "Верность и жизнь".

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.

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