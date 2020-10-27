В этом сезоне охотники Эстонии застрелили 93 медведей

Больше всего медведей отстрелено в уездах Йыгева - 18. В Ляэне-Вирумаа отстрелено 17 медведей, в Ярваском и Тартуском уездах по 10, в Ида-Вирумаа 9, в Вильяндиском уезде 8, в Пярнуском и Рапласком по 5. Трех медведей охотники отстрелили в Пыльваском уезде, в Валгаском и Выруском — по одному.

Департамент окружающей среды сначала дал лицензию на отстрел 87 медведей, но к концу сезона выделил еще лицензии на отстрел шести животных в Харьюском, Йыгеваском, Рапласком и Тартуском уездах. По одной лицензии было добавлено охотникам Пыльваского и Выруского уездов, а также Вильяндиского и Валгаского уездов.

Осенью прошлого года популяция медведей в Эстонии насчитывала почти 900 особей. В предыдущие года она была немного меньше, порядка 700. Таким образом, по словам специалистов, численность медведей в Эстонии в целом на хорошем уровне, хотя по регионам она отличается.

В прошлом году в Эстонии было отстрелено 67 медведей из 70 разрешенных, два особи остались в Пыльваском и один медведь в Рапласком уезде.