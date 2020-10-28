Ср, 28.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вы не представляете, за сколько был продан этот старый грязный дом

Фото ⟩ Вы не представляете, за сколько был продан этот старый грязный дом

Kolemaja Austraalias.

ФОТО: realestate.com.au

Состояние проданного на днях в Авcтралии частного дома не выдерживает никакой критики, передает Kodustiil. 

В Австралии на прошлой неделе по невероятной цене ушел с молотка один из самых запущенных домов, какой только можно себе представить. Обветшавший и обвалоопасный дом сменил собственника за 3,41 млн австралийских долларов, или 2,05 миллиона евро. Выигравший аукцион новый хозяин даже отказался войти в дом. «Меня не интересует его состояние, я все равно собираюсь снести его и построить новый дом для моей семьи», - объяснил он.

Ужасный дом в Австралии.

ФОТО: realestate.com.au

Службе уборки предстояло за две недели до аукциона привести дом в порядок, передает realestate.com.au. Поскольку за долгие годы в доме накопилось много мусора и грязи, это была непростая работа. К началу аукциона дом выглядел немного приличнее, но картина все равно была довольно неприятная. 

Ужасный дом в Австралии.

ФОТО: realestate.com.au

По словам маклера, который занимался продажей дома, состояние строения, несомненно, плохое, но он не стал бы выносить дому окончательный приговор. Его вполне можно не сносить, а отремонтировать. Правда, это должен быть капитальный ремонт.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back