Фото ⟩ Вы не представляете, за сколько был продан этот старый грязный дом

Состояние проданного на днях в Авcтралии частного дома не выдерживает никакой критики, передает Kodustiil.
В Австралии на прошлой неделе по невероятной цене ушел с молотка один из самых запущенных домов, какой только можно себе представить. Обветшавший и обвалоопасный дом сменил собственника за 3,41 млн австралийских долларов, или 2,05 миллиона евро. Выигравший аукцион новый хозяин даже отказался войти в дом. «Меня не интересует его состояние, я все равно собираюсь снести его и построить новый дом для моей семьи», - объяснил он.
Службе уборки предстояло за две недели до аукциона привести дом в порядок, передает realestate.com.au. Поскольку за долгие годы в доме накопилось много мусора и грязи, это была непростая работа. К началу аукциона дом выглядел немного приличнее, но картина все равно была довольно неприятная.
По словам маклера, который занимался продажей дома, состояние строения, несомненно, плохое, но он не стал бы выносить дому окончательный приговор. Его вполне можно не сносить, а отремонтировать. Правда, это должен быть капитальный ремонт.