Фото ⟩ Вы не представляете, за сколько был продан этот старый грязный дом

В Австралии на прошлой неделе по невероятной цене ушел с молотка один из самых запущенных домов, какой только можно себе представить. Обветшавший и обвалоопасный дом сменил собственника за 3,41 млн австралийских долларов, или 2,05 миллиона евро. Выигравший аукцион новый хозяин даже отказался войти в дом. «Меня не интересует его состояние, я все равно собираюсь снести его и построить новый дом для моей семьи», - объяснил он.

Ужасный дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au

Службе уборки предстояло за две недели до аукциона привести дом в порядок, передает realestate.com.au. Поскольку за долгие годы в доме накопилось много мусора и грязи, это была непростая работа. К началу аукциона дом выглядел немного приличнее, но картина все равно была довольно неприятная.

Ужасный дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au