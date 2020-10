Видео ⟩ На улицах Риги оживают тени прошлого

Ожившие призраки прошлого на улицах Риги. История смотрит на тебя. - Ghosts of the past come to life on the streets of Riga. History looks at you. - Pagātnes rēgi Rīgas ielās. Vēsture skatās uz tevi. Подписывайтесь / Subscribe @zhivoe1 #latvia #riga #рига #латвия #enjoylatvia #thisislatvia #rigainmycolours #streetphotography #streetphoto #rigaarchitecture #latvijasskati #latvija #visitlatvia

A post shared by Andrei Pershin (@prostopershin) on Oct 11, 2020 at 11:56am PDT