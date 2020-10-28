Много фото ⟩ Как визуально увеличить высоту потолка: одиннадцать верных способов

Низкий потолок — не наказание, а высокий, как показывает опыт, не такое уж великое счастье. Подобные комнаты непросто обогреть, да и с циркуляцией воздуха могут возникнуть проблемы. В них сложно устроить хорошую звукоизоляцию, а расходы на покраску, шторы и декоративную отделку удваиваются. А попробуйте-ка поменять лампочку в комнате с высокими сводчатыми потолками!

То ли дело квартиры с низкими или средними потолками — там потребуется всего лишь встать на стул. А еще такие пространства теплее, уютнее и эргономичнее. Не случайно американский архитектор-новатор Фрэнк Ллойд Райт часто проектировал помещения именно с низкими потолками. Подкорректировать высоту любого потолка можно при помощи интерьерных хитростей.

1. Мебель ниже обычного

Самый простой способ поднять потолок зрительно — прижать к полу все предметы мебели. Если из вашей комнаты открывается чудесный вид, невысокая мебель усилит ощущение простора. Но и без красивого пейзажа за окном стены будут казаться выше, если использовать мебель ниже привычной.

2. Окно без штор

Если штора все-таки нужна, повесьте рулонную, чтобы не отвлекать внимание от окна. Обратите внимание на то, как взгляд тянется к свету.

3. Потолок без люстры

Взгляд будет свободно проходить сквозь помещение, ни за что не цепляясь. Такой прием подарит вам ощущение простора над головой. Активнее используйте возможности локального освещения — торшеры, бра для разных сценариев.

4. Замените торшер

Добейтесь отраженного от потолка света — ищите модели торшеров, пучок света которых направлен одновременно вверх и вниз. Отраженный свет позволяет визуально увеличить высоту потолка, тогда как направленный всего лишь поможет удобно устроиться с книгой — простора и воздуха помещению он не добавит.

5. Используйте вертикальные полоски

Вертикальные полосы делают фигуру стройнее, а потолки — выше. Особенно эффективно этот прием работает в таких узких помещениях, как ванная комната на фотографии.

Стеновые панели, ориентированные вертикально, как и вертикальные полосы обоев, помогают зрительно увеличить высоту потолка.

6. Сделайте дверь высотой со стену

Перемычку над дверью мы подсознательно считаем маркером высоты потолка. А если убрать эту привязку? Кто скажет, что на этом фото интерьер с потолком всего 250 см.

7. Выбирайте шторы с рисунком

Рисунок привлекает внимание, заставляя взгляд подниматься вверх, поэтому прием со шторами позволит зрительно увеличить высоту потолков. Правда, этот трюк сработает только в том случае, если остальные предметы интерьера не отличаются выразительным узором. И ни в коем случае не делайте потолочный карниз слишком широким, чтобы он не скрадывал высоту стены. Если вас раздражает пестрота по всей длине штор, не беда: рисунок или декоративный элемент по верхнему краю штор даст тот же эффект.

8. Располагайте предметы вертикально

Коллекцию тарелок и фотографий расставьте на полках до самого потолка — они создадут иллюзию высоты. Даже если взять всего несколько предметов и выстроить из них дорожку от пола до потолка, можно достигнуть желаемого результата. Картины в рамах, ориентированных вертикально, или несколько в одну линию, также заставят ваш взгляд подниматься вверх

9. Обнажите структуру потолка

Самый простой способ зрительно увеличить потолок в квартире — приподнять его в реальности. В некоторых старых домах есть подвесные потолки, оставшиеся с тех времен, когда еще были модными. Просто снимите все лишнее — и ваша комната не только покажется, но и в самом деле станет выше.

10. Добавьте молдинг… на потолок

Обычно молдингом прикрывают стык стены и потолка, спуская широкий кант на стену и незначительно закрывая потолок. Сделайте наоборот! Пусть основной декор идет именно по потолку — он будет казаться продолжением стены. Как следствие, помещение визуально вытянется.

11. Нарисуйте диагональную линию