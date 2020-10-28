Много фото ⟩ Как визуально увеличить высоту потолка: одиннадцать верных способов

Чтобы иметь высокие потолки, необязательно жить в старинном доме. Правильная мебель, краска и свет помогут создать иллюзию высоты, пишет Houzz.
Низкий потолок — не наказание, а высокий, как показывает опыт, не такое уж великое счастье. Подобные комнаты непросто обогреть, да и с циркуляцией воздуха могут возникнуть проблемы. В них сложно устроить хорошую звукоизоляцию, а расходы на покраску, шторы и декоративную отделку удваиваются. А попробуйте-ка поменять лампочку в комнате с высокими сводчатыми потолками!
То ли дело квартиры с низкими или средними потолками — там потребуется всего лишь встать на стул. А еще такие пространства теплее, уютнее и эргономичнее. Не случайно американский архитектор-новатор Фрэнк Ллойд Райт часто проектировал помещения именно с низкими потолками. Подкорректировать высоту любого потолка можно при помощи интерьерных хитростей.
1. Мебель ниже обычного
Самый простой способ поднять потолок зрительно — прижать к полу все предметы мебели. Если из вашей комнаты открывается чудесный вид, невысокая мебель усилит ощущение простора. Но и без красивого пейзажа за окном стены будут казаться выше, если использовать мебель ниже привычной.
2. Окно без штор
Если штора все-таки нужна, повесьте рулонную, чтобы не отвлекать внимание от окна. Обратите внимание на то, как взгляд тянется к свету.
3. Потолок без люстры
Взгляд будет свободно проходить сквозь помещение, ни за что не цепляясь. Такой прием подарит вам ощущение простора над головой. Активнее используйте возможности локального освещения — торшеры, бра для разных сценариев.
4. Замените торшер
Добейтесь отраженного от потолка света — ищите модели торшеров, пучок света которых направлен одновременно вверх и вниз. Отраженный свет позволяет визуально увеличить высоту потолка, тогда как направленный всего лишь поможет удобно устроиться с книгой — простора и воздуха помещению он не добавит.
5. Используйте вертикальные полоски
Вертикальные полосы делают фигуру стройнее, а потолки — выше. Особенно эффективно этот прием работает в таких узких помещениях, как ванная комната на фотографии.
Стеновые панели, ориентированные вертикально, как и вертикальные полосы обоев, помогают зрительно увеличить высоту потолка.
6. Сделайте дверь высотой со стену
Перемычку над дверью мы подсознательно считаем маркером высоты потолка. А если убрать эту привязку? Кто скажет, что на этом фото интерьер с потолком всего 250 см.
7. Выбирайте шторы с рисунком
Рисунок привлекает внимание, заставляя взгляд подниматься вверх, поэтому прием со шторами позволит зрительно увеличить высоту потолков. Правда, этот трюк сработает только в том случае, если остальные предметы интерьера не отличаются выразительным узором. И ни в коем случае не делайте потолочный карниз слишком широким, чтобы он не скрадывал высоту стены. Если вас раздражает пестрота по всей длине штор, не беда: рисунок или декоративный элемент по верхнему краю штор даст тот же эффект.
8. Располагайте предметы вертикально
Коллекцию тарелок и фотографий расставьте на полках до самого потолка — они создадут иллюзию высоты. Даже если взять всего несколько предметов и выстроить из них дорожку от пола до потолка, можно достигнуть желаемого результата. Картины в рамах, ориентированных вертикально, или несколько в одну линию, также заставят ваш взгляд подниматься вверх
9. Обнажите структуру потолка
10. Добавьте молдинг… на потолок
Обычно молдингом прикрывают стык стены и потолка, спуская широкий кант на стену и незначительно закрывая потолок. Сделайте наоборот! Пусть основной декор идет именно по потолку — он будет казаться продолжением стены. Как следствие, помещение визуально вытянется.
11. Нарисуйте диагональную линию
Вы когда-нибудь замечали, что лестничные перила побуждают смотреть вверх, зрительно приподнимая потолок? Секрет в диагональных линиях. Нарисованная диагональ или диагональный декоративный элемент приведут к точно такому же результату.