Что происходит? Выход каталога IKEA на 2021 год откладывается по неоднозначной причине

Шведскому мебельному гиганту пора бы опубликовать каталог 2021 года, но об этом пока ничего не слышно. Хотя обычно активная работа по его составлению и печати приходилась на середину лета, в этом году печать каталога откладывается.

Дело в том, что в одном из американских мебельных журналов нашлось изображение, которое оскорбляет расовые меньшинства. На этой фотографии изображен темнокожий мужчина в тюремной робе, пытающийся собирать мебель из IKEA.

Представитель IKEA в Австралии сообщил местному изданию news.com.au, что это фото можно найти в каталоге 2021 года. «Мы понимаем, что фотография, которую можно трактовать по-разному, может усугубить расовое неравенство. Мы искренне сожалеем. Мы подтверждаем, что это ни в коем случае не умышленная провокация», - сказал он.