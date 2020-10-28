Таллиннские соцдемы поддерживают петицию об однополых браках, Саар не будет ставить свою подпись

По заявлению соцдемов, дискриминация и ущемление прав любой части общества недопустимы. "Если мы ждем вклада в Эстонское государство и общество от всех жителей страны, то как мы можем не поддерживать предоставление всем людям равных прав на семейную жизнь и на соответствующие социальные гарантии?" - задаются соцдемы вопросом. В своем обращении правление таллиннского крыла социал-демократов выразило признательность всем почти 30 тысячам человек, которые уже присоединились к петиции "Зеленых" о внесении изменений в Закон о семье, а также партиям и политикам, поддержавшим эту инициативу.

«Признаком демократической и находящейся в поиске баланса партии является плюрализм мнений. Если я подпишусь, это будет расцениваться как мнение всей партии", - объяснил Саар, а также добавил, что он лично поддерживает брачное равенство. В то же время Саар сообщил, что в партии есть как те, кто считает, что право на брак должен иметь каждый, так и те, кто считает, что необходимо сосредоточиться на прикладных актах Закона о сожительстве.

В правление таллиннского округа соцдемов входят трое из десяти депутатов парламентской фракции. Каких-либо противоречий в этом Саар не видит. По его словам, во фракции находятся люди, имеющие разные точки зрения по тому или иному вопросу. Относительно действия столичных соцдемов Саар сказал, что представители любых ячеек партии могут выражать свою позицию подобным образом.

Возглавляющий столичных соцдемов Раймонд Кальюлайд сказал, что часть членов ячейки сочли необходимым обозначить единую позицию. "В конечном итоге мы решили поддержать данную инициативу", - сказал он, а также добавил, что лучше бы вообще не проводить данный референдум, чтобы не раскалывать общество еще больше.