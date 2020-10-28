Польша планирует построить шесть ядерных реакторов

Польша — одна из немногих европейских стран, у которых нет ни одного ядерного реактора. Но скоро все изменится.

"Нам постоянно нужны новые источники энергии. Нам нужны новые электростанции, которые обеспечат энергией динамично растущую экономику Польши", - заявил замминистра государственного имущества Збигнев Грыглас.

Страна не собирается полностью отказываться от угля. Возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить все потребности польской экономики. Таким образом, стратегия государства в области энергетики подразумевает развитие гражданского ядерного сектора.

"Мы добиваемся того, что очень важно для Европы. С одной стороны, мы заботимся об окружающей среде, с другой — мы обеспечиваем энергетическую безопасность", - говорит евродепутат, эксперт в области энергетики Гжегож Тобишовский.

"Это борьба за климат и за чистый воздух. Мы должны изменить наш энергетический сектор. Нам нужно больше делать ставку на газ. Вероятно, мы также начнем строительство атомных электростанций", - заявил президент Анджей Дуда.

Польские специалисты будут работать не одни. Поскольку у них нет опыта в этой области, им будут помогать французы или американцы.

"Я думаю, решение может быть принято уже в этом году. Переговоры ведутся, но я думаю, с моей стороны было бы безответственно говорить, кому мы бы отдали предпочтение, поскольку речь идет о больших деньгах", — ответил представитель польского правительства Петр Муллер.

Правительство рассчитывает, что на АЭС будет приходиться 20% польского энергетического сектора.

"Через 20 лет мы хотим производить 6-9 гигаватт ядерной энергии. Это означает, что мы построим шесть реакторов в нескольких районах Польши", — заявил уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Но пока неизвестно даже, где именно будет находиться первый ядерный реактор.

"Сейчас речь идет о строительстве первой атомной электростанции, которая будет расположена на Балтийском море. В настоящее время рассматриваются два района к западу от Гданьска", — рассказывает эксперт департамента ядерной энергетики Горно-металлургической академии имени Станислава Сташица Павел Гайда.

Сколько понадобится денег на строительство новых энергетических объектов, пока просчитать трудно, поскольку пока слишком много вопросов остается без ответа. Но ранее правительство заявило, что предположительно на это уйдет 25-30 миллиардов евро.

"Мы можем позволить себе строительство атомных электростанций в Польше! Большое спасибо!" — заявил уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.