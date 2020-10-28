Принудительная вакцинация от COVID-19 в России: слухи или реальность?

По словам Анны, часть ее коллег уже перенесла заражение коронавирусом. Однако вакцинацию предписали даже им. Отсрочка была возможна только для людей с иммунодефицитом. "Сказали, что никакие выработанные антитела не имеют значения", - вспоминает она. Параллельно врачам дали указание агитировать за прививку и своих пациентов.

К середине октября в больнице, где работает Анна Иванова, вакцинацию прошли чуть менее 10 человек, однако после этого по неизвестной врачам причине процесс приостановили.

По информации собеседницы DW, с принуждением к вакцинации от COVID-19 столкнулись медики еще как минимум одной московской больницы. Еще в одной клинике персоналу предложили прививаться препаратом "Спутник V" на добровольной основе.

Юрист: принуждение к вакцинации препаратом"Спутник V" незаконно

По словам координатора организации "Правозащита Открытки", юриста Алексея Прянишникова, принудительная вакцинация медработников препаратом "Спутник V" в условиях, когда он еще не был введен в массовый оборот, - антигуманна и противоречит действующему российскому законодательству.

"Об этом не любят говорить, но регистрация вакцины "Спутник V" является пока предварительной. Решение о том, будет ли она окончательно зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств, должно быть принято по итогам испытаний после 1 января 2021 года", - подчеркивает Прянишников в беседе с DW.

Согласно Федеральному закону "Об обращении лекарственных средств", участие пациентов в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения является добровольным, напоминает юрист. Поэтому принуждение к вакцинации препаратом, регистрация которого еще не была официально завершена, - например, под угрозой лишения выплат из Фонда социального страхования, полагающихся медперсоналу и водителям скорой помощи в случае смерти, причинения вреда здоровью или утраты трудоспособности вследствие заражения COVID-19, - противозаконно, продолжает Прянишников.

Финансовые санкции за отказ от прививки

В середине сентября Прянишников подготовил правовой разбор инициативы Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ накладывать на российских врачей финансовые санкции за отказ от вакцинации от COVID-19. Ранее об этой инициативе, содержащейся в аналитическом докладе ЦНИИОИЗ под названием "Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19", сообщило профессиональное онлайн-издание "Медвестник".

Вскоре после публикации правового разбора инициативы, доказывавшего ее несоответствие законам РФ, "Правозащита Открытки" получила письмо от директора ЦНИИОИЗ Ольги Кобяковой, вспоминает Алексей Прянишников. В нем говорилось, что опубликованная в "Медвестнике" информация - "мнение отдельных экспертов и не является официальной позицией Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения". "Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение", - написала Кобякова.

В Департаменте здравоохранения Москвы и Минздраве России также опровергают информацию о случаях принуждения граждан к вакцинации от COVID-19, заявляя, что пострегистрационные исследования вакцины проходят "исключительно на добровольной основе".

Принудительная вакцинация от гриппа

Между тем на фоне пандемии COVID-19 в некоторых госучреждениях Москвы, судя по всему, встала проблема и "добровольно-принудительной" вакцинации сотрудников от гриппа. Как рассказал DW на условиях анонимности один из преподавателей Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), администрация вуза проинформировала сотрудников о том, что в случае не мотивированного медицинскими причинами отказа от прививки с 1 ноября они будут отстранены от работы без выплаты заработной платы.

В то же время среди студентов МГЛУ поползли слухи о возможном выселении из общежития в случае отказа от вакцинации. "Однако эти слухи пока не подтверждены никакой официальной информацией", - подчеркивает собеседник DW, предполагая, что проблемы, скорее, могут возникнуть у тех, кто во время пандемии COVID-19 захочет в общежитие заселиться.

В ответ на запрос DW в МГЛУ сообщили, что обязательная вакцинация проводится по предписанию Роспотребнадзора и в соответствии с законодательством РФ. Информацию о якобы имевших место угрозах отстранения от работы не прошедших вакцинацию или выселения их из общежития в учебном заведении не прокомментировали.