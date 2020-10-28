Эстония занимает 14-е место в ЕС по развитию электронной коммерции

По данным Департамента статистики, доля электронной торговли в обороте эстонских предприятий все еще остается скромной, и страна занимает 14-е место в Европейском союзе по удельному весу продаж через интернет, пишет Rus.ERR.
Собранная статистика отражает ситуацию на 2019 год и не учитывает воздействие коронавирусного кризиса, когда люди стали намного активнее покупать товары через интернет. По всей вероятности, этот кризис существенно увеличил удельный вес электронной коммерции, однако это произошло в равной мере во всех странах.
В прошлом году каждая пятая фирма в Эстонии предлагала возможность купить свои товары через веб-сайт или другие электронные каналы.
Доля продаж через интернет составила 5% от общей выручки предприятий, из которых 2% было получено за счет продаж физическим лицам, а остальные 3% - от продаж другим фирмам и учреждениям публичного сектора.
Удельный вес продаж через веб-сайты составил всего 0,3% от выручки предприятий.