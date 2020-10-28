Эстония занимает 14-е место в ЕС по развитию электронной коммерции

Собранная статистика отражает ситуацию на 2019 год и не учитывает воздействие коронавирусного кризиса, когда люди стали намного активнее покупать товары через интернет. По всей вероятности, этот кризис существенно увеличил удельный вес электронной коммерции, однако это произошло в равной мере во всех странах.

В прошлом году каждая пятая фирма в Эстонии предлагала возможность купить свои товары через веб-сайт или другие электронные каналы.

Доля продаж через интернет составила 5% от общей выручки предприятий, из которых 2% было получено за счет продаж физическим лицам, а остальные 3% - от продаж другим фирмам и учреждениям публичного сектора.