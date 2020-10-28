Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 миллионам

По его данным, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 166 тыс. 240 человек, выздоровели 29 млн 731 тыс. 128.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 777 тыс. 432 заражения коронавирусом и 226 тыс. 691 летальный исход. Более 3,4 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 946 тыс. 429 заболевших COVID-19 при 119 тыс. 502 смертельных случаях и более 7,2 млн поправившихся.