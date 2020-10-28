Коронавирус в Эстонии: сейчас мы идем по лезвию меча

Министр социальных дел Танель Кийк говорит, что Эстонии повезло, что она маленькая, информация распространяется быстро, а руководители самоуправлений часто могут напрямую позвонить ему или премьер-министру. ФОТО: Madis Veltman

В то же время Кийк признал, что в маленьких странах при заражаемости случай играет более серьезную роль, чем в больших странах: «Достаточно отдельного крупного мероприятия или неудачной реакции, чтобы распространение вируса выросло лавинообразно. Весной у нас были случаи, когда с одиночных мероприятий брали свое начало крупные очаги. Пока нам удается избегать такого осенью».

Важно и происходящее у соседей

Лутсар привела пример, что на уровень заражаемости влияет и то, какова ситуация у соседей. Она отметила, что хотя в Латвии и Литве в последнее время уровень заражаемости увеличился, в Латвии ситуация сейчас в десять раз лучше, чем в Чехии: «Финляндия, Швеция и Норвегия тоже бросаются в глаза низким уровнем. А в России уровень не маленький, но и не слишком высокий. Все нужно рассматривать в комплексе: нет такого, что помогает только что-то одно - работает весь комплект, в том числе, уровень у соседей».

И Кийк подчеркнул, что в аналогичной с Эстонией ситуации находятся Норвегия и Финляндия, что, конечно, оказывает свое влияние: «Недавно то же можно было сказать и о других странах Балтии, но, к сожалению, в последнее время заражаемость у них пошла вверх. Мы стараемся такое развитие событий предотвратить».

Защищают маска и разум

Если в большинстве европейских стран ношение маски в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях обязательно, то в Эстонии это до сих пор носит рекомендательный характер, однако не увеличиваются и показатели заболеваемости.

По словам профессора-вирусолога Ирьи Лутсар, маска не явлется чудо-средством и люди должны думать своей головой, где она нужна, а где нет. ФОТО: Margus Ansu

Лутсар отметила, что маска не является панацеей, которая избавит от всех бед, она лишь часть общего комплекса мер: «Носить маску на прогулке по нигуласкому болоту лично мне кажется своеобразным решением. В то же время, в закрытых помещениях, где соблюдать дистанцию невозможно, маска является одной из дополнительных мер. Ношение маски не означает, что обо всех мерах безопасности нужно забыть. Маска является дополнительным средством в правильное время в правильном месте. Если ты находишься на пустынной улице, один в магазине или в пустом торговом центре, в маске нет смысла. В то же время, в Силламяэ сейчас особенно много очагов заражения, поэтому там ношение маски в магазине или в общественном транспорте оправданно. Люди и сами должны думать, каждый может оценить риски. Если ты идешь в дом призрения навестить бабушку, то, естественно, маска нужна».