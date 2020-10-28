Коронавирус в Эстонии: шагаем сейчас по лезвию меча

С прошлой недели Эстония является страной с самым низким уровнем заражаемости коронавирусом в Европе. И профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, и министр социальных дел Танель Кийк считают, что за этим, с одной стороны, стоит сильная система, а с другой стороны, небольшие размеры Эстонии и элементарное везение, пишет Postimees.
По словам Лутсар, ситуация сейчас очень хрупкая и то, что у нас маленькие показатели заболеваемости не означает, что так и останется: «Мы сейчас шагаем по лезвию ножа, с двух сторон нас окружают ядовитые змеи, нам нужно удержаться, чтобы не свалиться на них».
Лутсар говорит, что другой раз достичь хорошей ситуацию проще, чем сохранить ее: «Кажется, что стратегия, которую мы выбрали, работает. Пандемия – это новая ситуация и каждая страна пробует, что ей подходит. То, что подходит Эстонии, не обязательно должно подойти Чехии и наоборот».
Ночное ограничение на продажу алкоголя
По словам Лутсар, введенное правительством ограничение на продажу алкоголя работает, и именно в случае младшего поколения: «Сейчас заражаются в основном работающие люди в возрасте 30-56 лет, молодежи, входящей в целевую группу ночных клубов, среди них мало. В то же время, когда в ночных клубах Тарту после вспышки коронавируса ввели ограничение на ночную продажу алкоголя, это сработало, но в остальной стране такого влияния мы не видим. Я, по крайней мере, надеюсь, что ночных пиршеств стало меньше».
И по оценке Танеля Кийка, ограничение на алкоголь дало значительный эффект: «Люди меньше времени проводят в тесных помещениях, находясь в близком контакте. Они понимают, что мы находимся в необычной ситуации. Мы, конечно, не объявили чрезвычайного положения, но в понимании здравоохранения речь идет о вызове, который предполагает и личный вклад каждого человека».
Мизерность Эстонии в случае пандемии является предпочтением
Лутсар отметила, что в Эстонии не так сложно держать дистанцию, поскольку по сравнению с остальной Эстонии мы населены не очень плотно. Если зараженные появляются и в какой-то деревне, то за ее пределы инфекция не выходит, заболеваемость ограничивается несколькими случаями.
Танель Кийк согласился с Лутсар и добавил, что, например, Бельгия меньше по территории, чем Эстонии, но с точки зрения жителей, она в 12 раз более плотно населена и, естественно, там сложнее выполнять требование рассеивания, как в магазинах и общественном транспорте, так и в других местах.
Страны Европы с самым высоким и самым низким уровнем заражаемости
- Бельгия – 1391
- Чехия – 1380
- Люксембург – 760
- Словения – 733
- Голландия – 694
- Швеция – 117
- Латвия – 104
- Греция – 83
- Финляндия – 50
- Норвегия – 45
- Эстония – 41
Цифра показывает количество зараженных на 100 000 человек за последние 14 дней по состоянию на 27 октября.
Источник: Европейский центр профилактики и борьбы с заболеваниями (ECDC)
«В маленьких странах информация распространяется быстрее, Министерство социальных дел и Дом Стенбока часто детально в курсе, что происходит в любом из 79 самоуправлений, будь там проблема с домом попечения, рабочим местом или ночным клубом. Это дает возможность реагировать быстро. Люди сами, начиная с весны, взяли на себя ответственность, и быстро сообщают о возникшей проблеме. При необходимости звонят напрямую министру социальных дел или премьер-министру. Такого эффекта невозможно достичь в большой стране, где живут десятки и сотни миллионов человек. Как, например, в Китае или Индии, где более миллиарда жителей. Такое быстрое передвижение информации нереально в пределах таких масштабов», - сказал министр социальных дел.
В то же время Кийк признал, что в маленьких странах дело случая при заражаемости играет большую роль, чем в больших странах: «Хватит отдельного крупного мероприятия или неудачной реакции, чтобы распространение вируса выросло лавинообразно. Весной у нас были случаи, когда из одиночных мероприятий брали свое начало крупные очаги. Пока осенью нам удается этого избегать».
Важно и происходящее у соседей
Лутсар привела в пример, что на уровень заражаемости влияет и то, какова ситуация у соседей. Она отметила, что хотя в Латвии и Литве в последнее время уровень заражаемости увеличился, но, несмотря на это, в Латвии ситуация сейчас в десять раз лучше, чем в Чехии: «Финляндия, Швеция и Норвегия тоже бросаются в глаза низким уровнем. А в России уровень не маленький, но там нет и слишком высокого уровня. Все это комплексно, нет такого, что помогает только что-то одно, работает весь комплект, в том числе, уровень у соседей».
И Кийк подчеркнул, что в похожей с Эстонией ситуации находятся и ближайшие соседи Норвегия и Финляндия, что, конечно, оказывает свое влияние: «Прежде это можно было говорить и о других странах Балтии, к сожалению, в последнее время заражаемость у них пошла вверх. Мы стараемся это предотвратить».
Защищают маска и разум
Если в большинстве европейских стран ношение маски в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях обязательно, то в Эстонии это до сих пор носит рекомендательный характер, однако не увеличиваются и показатели заболеваемости.
Лутсар отметила, что маска не является панацеей, которая избавит от всех бед, это лишь часть общего комплекса мер: «Идти на нигулаское болото и надевать маску лично мне кажется своеобразным. В то же время, в закрытых помещениях, где соблюдать дистанцию невозможно, маска является одной из дополнительных мер. Ношение маски не означает, что обо всех мерах безопасности нужно забыть. Маска является дополнительным средством в правильное время в правильном месте. Если ты находишься на пустынной улице, один в магазине или в пустом торговом центре, в маске нет смысла. В то же время, в Силламяэ сейчас особенно много очагов заражения, там ношение маски в магазине или в общественном транспорте оправданно. Люди и сами должны думать, каждый может оценить риски. Если ты идешь в дом призрения навестить бабушку, то, естественно, маска нужна».
Она признала, что сама по себе маска вирус не остановит, поскольку через достаточно сильный фильтр просто невозможно дышать. В то же время маска способна ограничить распространение вируса, поскольку удерживает содержащие вирус частички слюны. По словам министра Кийка, понятно, что если бы распространение вируса в Эстонии было больше, пришлось бы принять в использование более жесткие меры: «Если бы мы увидели, что вирус начал распространяться скрытно, то обязанность носить маски распространилась бы и на Эстонию. Сейчас маска лишь рекомендуется».
Правительство знает, что количество зараженных в Эстонии не очень велико, а скрытое распространение вируса маленькое, таким образом, по крайней мере, сейчас нет потребности вводить обязательное ношение маски.
Эстония что-то делает иначе?
По словам Кийка, рисунок поведения европейских стран в борьбе с вирусом во многом был схожим, но определенные вещи Эстония сделала по-другому.
«Что очень важно, мы провели мониторинговые исследования по случайной выборке и через это получили лучшие знания о том, сколько у нас бессимптомных носителей вируса, и как различается картина распространения вируса по уездам. Точно также запущены исследования сточных вод, что также показало распространение вируса в крупных населенных пунктах. Такие исследования дали возможность провести в этих населенных пунктах дополнительное тестирование и взять на вооружение меры предосторожности на уровне волостного и городского управления».
Введенные Эстонией жесткие ограничения на перелеты Лутсар не считает обстоятельством, тормозящим распространение вируса: «Я не хочу верить, что эти ограничения оказывают влияние. Кто хочет улететь, тот так и так улетит. Хорошо то, что все прибывающие в аэропорт могут сдать анализ. Тестирование в аэропорту, конечно, оказало свое влияние на ограничение распространения вируса. Мы знаем много людей, которые сдали анализ в аэропорту, получили там положительный результат и нормально отсидели в карантине. Конечно, мы выдернули этих людей из круга общения».
Рост распространения вируса – это неизбежность?
И Лутсар, и Кийк осторожны в прогнозах, сможет ли Эстония сохранить низкий уровень заражаемости, или рост распространения – это неизбежность? «Я не хочу прогнозировать, но если мы посмотрим, что происходит в окружающих нас странах, то в европейских странах заражаемость находится на стадии роста, а не снижения. Я не вижу, чтобы заражение начало быстро снижаться. Нужно учитывать и том, что мы вошли в осенний период, который, как правило, является временем распространения вирусов. Все это негативные факторы. Никто не решится сказать, что будет дальше. Но если ситуация в Эстонии ухудшится, конечно, придется принимать меры. Никто не может позволить, чтобы мы махнули на происходящее рукой. Нужно продолжать выполнять правила: держать дистанцию, не ходить больным на работу, скачать себе приложение HOIA, если отправляют на анализ, то идем и сдаем его, если велят сидеть в изоляции, то сидим. Если каждый будет выполнять эти правила, я уверена, что мы сможем продержаться до тех пор, пока появится вакцина. В то же время, никто не является настолько глупым, чтобы верить в стопроцентную эффективность вакцины. Нам какое-то время придется жить с этим вирусом», - сказала Лутсар.
Танель Кийк добавил, что если жители Эстонии, учреждения и предприятия в ближайшее время продолжат вести себя ответственно, то есть возможность предотвратить большую волну: «Определенные колебания, повышения и очаги возникают, это неизбежно. Люди перемещаются, и вирус движется вместе с ними. Вирус не останется в укрытии или за границей. Но действуя ответственно, активно тестируясь, вернувшись из-за рубежа, выполняя требования самоизоляции, оставаясь дома, если заболели, общаясь с врачами и делясь информацией, Эстония может остаться страной Европы с самым низким уровнем заражения. Все предпосылки к этому имеются».