Все больше очагов заражения на работе: коронавирус в Эстонии бьет рекорды

На пресс-конференции с участием заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и заместителя генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла Ванаталу была названа новая цифра заболевших коронавирусом за день: их насчитали 125.
Хярма уточнила, что больше всего зараженных появляется на рабочих местах и среди людей, вернувшихся из-за границы. Существенно увеличилась и доля тех, кто болеет бессимптомно. Поэтому она призвала внимательнее следить за своим здоровьем, и если есть подозрение, что был контакт с зараженным, обращать внимание и на незначительные симптомы - головную боль и боль в горле.
Меэли Мийдла-Ванаталу сказала, что Трудовая инспекция работает с работодателями, помогает им решать возникающие проблемы, создавать соответствующие условия труда. Она отметила, что тут важно сотрудничество, чтобы работодатель объяснил смысл вводимых мер, а работник не боялся остаться дома, если заболел.
Подробности смотрите и читайте ниже.