Все больше очагов заражения на работе: коронавирус в Эстонии бьет рекорды

Хярма уточнила, что больше всего зараженных появляется на рабочих местах и среди людей, вернувшихся из-за границы. Существенно увеличилась и доля тех, кто болеет бессимптомно. Поэтому она призвала внимательнее следить за своим здоровьем, и если есть подозрение, что был контакт с зараженным, обращать внимание и на незначительные симптомы - головную боль и боль в горле.