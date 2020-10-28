Хелле-Мооника Хельме: на референдуме о браке конституция упоминаться не будет

Как пишет rus.err.ee , Хельме подтвердила, что слово "конституция" в вопрос для плебисцита не войдет. "С формулировкой еще надо поработать, чтобы потом не было заминок", - сказала Хельме.

"Плебисцит мы проведем в любом случае, потому что это часть нашего "пакета демократии", в рамках которого мы на самом деле хотим, чтобы этот плебисцит стал прецедентом. От этого дальше мы могли бы перейти и к следующим референдумам по всевозможным вопросам, которые важны для общества. Например, о прямых выборах президента [Эстонии]", - добавила она.