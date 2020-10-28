Ср, 28.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Эстония
  • Хелле-Мооника Хельме: на референдуме о браке конституция упоминаться не будет

Хелле-Мооника Хельме: на референдуме о браке конституция упоминаться не будет

Хелле-Мооника Хельме.

ФОТО: Pilt videost

Формулировка вопроса для запланированного на весну референдума об определении брака еще уточняется, но изменение Конституции в нем упоминаться не будет,  сообщила в среду депутат Рийгикогу и член правления партии EKRE Хелле-Мооника Хельме в телепередаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

Как пишет  rus.err.ee, Хельме подтвердила, что слово "конституция" в вопрос для плебисцита не войдет. "С формулировкой еще надо поработать, чтобы потом не было заминок", - сказала Хельме.

"Плебисцит мы проведем в любом случае, потому что это часть нашего "пакета демократии", в рамках которого мы на самом деле хотим, чтобы этот плебисцит стал прецедентом. От этого дальше мы могли бы перейти и к следующим референдумам по всевозможным вопросам, которые важны для общества. Например, о прямых выборах президента [Эстонии]", - добавила она.

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