Грузовик, который снес габаритные ворота, парализовал движение в час пик

Вчера на перекрестке Рийа-Вакзали установили временные габаритные ворота, под которыми может проехать транспортное средство до четырех метров высотой. Они необходимы для того, чтобы высокие грузовики не повредили конструкции строящихся пешеходных мостов, пишет Tartu Postimees.

В среду утром проехать под этими воротами попробовал грузовик, высота которого составляет четыре метра 22 сантиметра. В результате этого габаритные вороты были сбиты, а в утренний час пик образовалась гигантская пробка, которая растянулась почти по всей улице Рийа. Если легковушки еще могли объехать место происшествия, то городские автобусы все-таки застряли в пробке. Автобусы выбились из графика, ДТП влияет на их движение и сейчас.

Руководитель дорожной службы Тарту Олег Лужецкий сказал, что вместе со строителями перекрестка они будут искать лучшее решение, как в дальнейшем избежать подобного. «Сейчас пострадали только габаритные ворота и нарушено движение, но через пару недель, когда строительство будет идти полным ходом, обязательно повредились бы конструкции моста. Помимо имущественного ущерба, не исключены и человеческие жертвы», - отметил он.