Опрос: вызванные коронавирусом ограничения легче всего в Европе переносят финны

В Финляндии 73% респондентов заявили, что они справляются с ограничениями легко или очень легко.

В Эстонии 57% респондентов считают, что ограничения не так уж и страшны, а в Португалии 66% респондентов считают жизнь очень трудной из-за ограничений по коронавирусу. При этом в Португалии введены более мягкие ограничения, чем во многих других странах Евросоюза.