Ср, 28.10.2020
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Ааду Муст

Опрос: вызванные коронавирусом ограничения легче всего в Европе переносят финны

Тестирование на коронавирус в аэропорту Хельсинки.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

Ограничения, установленные из-за коронавируса, легче всего переносят жители Финляндии, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные опроса Евробарометра.

В Финляндии 73% респондентов заявили, что они справляются с ограничениями легко или очень легко.

В Эстонии 57% респондентов считают, что ограничения не так уж и страшны, а в Португалии 66% респондентов считают жизнь очень трудной из-за ограничений по коронавирусу. При этом в Португалии введены более мягкие ограничения, чем во многих других странах Евросоюза. 

Правда, в  Португалии введен обязательный масочный режим во всех общественных местах. Даже на открытом воздухе, при условии, если нет возможности соблюдать дистанцию.

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