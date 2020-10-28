Опрос: вызванные коронавирусом ограничения легче всего в Европе переносят финны

Ограничения, установленные из-за коронавируса, легче всего переносят жители Финляндии, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные опроса Евробарометра.
В Финляндии 73% респондентов заявили, что они справляются с ограничениями легко или очень легко.
В Эстонии 57% респондентов считают, что ограничения не так уж и страшны, а в Португалии 66% респондентов считают жизнь очень трудной из-за ограничений по коронавирусу. При этом в Португалии введены более мягкие ограничения, чем во многих других странах Евросоюза.
Правда, в Португалии введен обязательный масочный режим во всех общественных местах. Даже на открытом воздухе, при условии, если нет возможности соблюдать дистанцию.