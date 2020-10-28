Новые заражения: гимназия переходит на дистанционное обучение, детский сад закрывается

Отепяская гимназия на две недели переходит на дистанционное обучение, поскольку тест на коронавирус одного ученика оказался положительным. Помимо школьного здания, закрывается также Отепяский детский сад Pähklikese maja, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Заражение ученика связано с семейным мероприятием, - сообщило руководство Отепяской гимназии во вторник на странице школы. - Контакты на уровне ученик-ученик и ученик-учитель были тесными, и поэтому, по согласованию с местным самоуправлением и Департаментом здоровья, мы решили на две недели перейти на дистанционное обучение».
Руководство школы сообщает, что дистанционное обучение, которое даст возможность изолироваться и предотвратить распространение вируса, продлится до 10 ноября. В этот период закрыты здание школы, спортивный корпус и общежитие. «Мы планируем вернуться в школу 11 ноября», - объявила администрация.
Со среды также закрыт Отепяский детский сад Pähklikese maja. Причина — близкое контактирование с зараженным. «Это мера предосторожности», - объявил детский сад на сайте. Детский сад закрыт до 10 ноября.
В связи с коронавирусом перенесены и некоторые мероприятия в волости. «К сожалению, мы вынуждены из соображений безопасности перенести детские и семейные мероприятия в Отепя», - сообщает на своей странице в Facebook Otepää Kultuuriruum.