Ср, 28.10.2020
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Новые заражения: гимназия переходит на дистанционное обучение, детский сад закрывается

Класс. Иллюстративное фото.

ФОТО: KAISA AILT/Sakala

Отепяская гимназия на две недели переходит на дистанционное обучение, поскольку тест на коронавирус одного ученика оказался положительным. Помимо школьного здания, закрывается также Отепяский детский сад Pähklikese maja, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Заражение ученика связано с семейным мероприятием, - сообщило руководство Отепяской гимназии во вторник на странице школы. - Контакты на уровне ученик-ученик и ученик-учитель были тесными, и поэтому, по согласованию с местным самоуправлением и Департаментом здоровья, мы решили на две недели перейти на дистанционное обучение».

Руководство школы сообщает, что дистанционное обучение, которое даст возможность изолироваться и предотвратить распространение вируса, продлится до 10 ноября. В этот период закрыты здание школы, спортивный корпус и общежитие. «Мы планируем вернуться в школу 11 ноября», - объявила администрация.

Со среды также закрыт Отепяский детский сад Pähklikese maja. Причина — близкое контактирование с зараженным. «Это мера предосторожности», - объявил детский сад на сайте. Детский сад закрыт до 10 ноября.

В связи с коронавирусом перенесены и некоторые мероприятия в волости. «К сожалению, мы вынуждены из соображений безопасности перенести детские и семейные мероприятия в Отепя», - сообщает на своей странице в Facebook Otepää Kultuuriruum.

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