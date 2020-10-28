Новые заражения: гимназия переходит на дистанционное обучение, детский сад закрывается

«Заражение ученика связано с семейным мероприятием, - сообщило руководство Отепяской гимназии во вторник на странице школы. - Контакты на уровне ученик-ученик и ученик-учитель были тесными, и поэтому, по согласованию с местным самоуправлением и Департаментом здоровья, мы решили на две недели перейти на дистанционное обучение».

Руководство школы сообщает, что дистанционное обучение, которое даст возможность изолироваться и предотвратить распространение вируса, продлится до 10 ноября. В этот период закрыты здание школы, спортивный корпус и общежитие. «Мы планируем вернуться в школу 11 ноября», - объявила администрация.

Со среды также закрыт Отепяский детский сад Pähklikese maja. Причина — близкое контактирование с зараженным. «Это мера предосторожности», - объявил детский сад на сайте. Детский сад закрыт до 10 ноября.