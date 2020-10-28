Омские врачи из-за нехватки мест в больницах привезли тяжелых коронавирусных больных к Минздраву

Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального Министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента», описывает NEWSru.

Ранее министр заявила, что места для госпитализации в области есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят. Такие инциденты случаются каждую смену: одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75 процентами поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с 4 утра.

«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут <...> Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям. А везти некуда, потому что не дают никакой информации. Надеемся, что здесь что-то прояснят», - объяснил один из медиков.

Впоследствии портал сообщил о еще нескольких подобных случаях: к зданию Минздрава, в частности, приехала машина, в которой находился мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Позже появилась информация о том, что одна из пациенток скончалась в больнице. Однако омский Минздрав опроверг эту информацию - в ведомстве заявили, что все живы, пишет «Комсомольская правда».

«Пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи N2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», - говорится в сообщении оперштаба.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков, назвав случившееся вопиющим случаем и потребовав назвать виновных. По факту инцидента назначена служебная проверка.

«Произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава, - сказал омский губернатор. - В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся». Итоги проверки должны быть подведены уже сегодня, одновременно будут приняты и соответствующие кадровые решения.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, за период пандемии в Омской области было выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Почти 12 000 человек выздоровели, 402 умерли от коронавируса.

26 октября сотрудники четырех больниц Кургана, которые лечат заразившихся COVID-19, попросили президента РФ Владимира Путина прислать в регион военных медиков. По их словам, больные ждут приезда скорой помощи сутками, а врачей из поликлиники - неделю и более.

Также медики считают, что местные власти занижают статистику по числу больных коронавирусом. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», - говорится в обращении. Под ним подписались сотрудники четырех медучреждений и сто жителей области.