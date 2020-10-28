Хосеп Бартомеу ушел с поста президента "Барселоны" после шести лет правления клубом

Такое решение было принято во вторник по итогам заседания совета директоров клуба, хотя днем ранее чиновник отказался покидать свой пост без проведения голосования на стадионе "Камп Ноу" с участием более 110 тысяч болельщиков. Организация столь масштабного референдума была осложнена непростой эпидемиологической ситуации в регионе.

"Это продуманное решение, согласованное со всеми моими коллегами. То, что мы испытали за последние несколько месяцев, превосходит все границы. Мне, моей семье и коллегам присылали оскорбления и угрозы. Для меня было честью служить своему клубу", - заявил уже экс-президент "Барселоны".

Выборы нового президента планируется организовать в течение трех месяцев, а пока функции совета директоров будет выполнять управленческая комиссия.

57-летний Хосеп Бартомеу регулярно подвергался критике по поводу своей деятельности в последние годы. В частности, неоднократно выражал недовольство его работой капитан "Барселоны" Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом. Президенту также предъявляли обвинения в коррупции и организации масштабных репутационных кибератак на своих противников.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

Теперь уже экс-президент заявил, что "Барса" при нем стала самым уважаемым и любимым клубом, а не уходил он только потому, что некому было передать руководство.

"Это пришлось бы делать посреди пандемии, а мы не могли оставить клуб в руках менеджеров с ограниченными навыками. Кто приглашал бы тренера, кто подписывал бы футболистов, кто уговаривал бы остаться Месси? Отставка в более ранний период привела бы к кризису власти за считанные недели до принятия важнейших решений", - отметил чиновник.