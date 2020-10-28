Автобусные маршруты западного направления в Харьюмаа будет обслуживать Hansabuss

С 1 февраля 2021 года обслуживать автобусные маршруты западного направления в Харьюском уезде будет фирма Hansabuss, с которой Северо-Эстонский центр общественного транспорта заключит договор на восемь лет, пишет Rus.ERR.
Договор будет заключен по результатам выигранного Hansabuss конкурса, сообщила в среду-пресс-служба автобусной фирмы.
Для обслуживания маршрутов Hansabuss приобретет 31 новый автобус Iveco Crossway LE Line, имеющих низкий вход, а также наймет 60 водителей.
В рамках договора Hansabuss начнет обслуживать 16 маршрутов: 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 137, 146 и 180. Эти линии обеспечивают сообщение между Таллинном, Табасалу, Вяэна-Йыэсуу, Кейла, Кейла-Йоа, Харку, Харкуярве, Сырве, Лохусалу, Клоога, Лауласмаа, Клоогаранна, Мурасте, Суурупи, Падизе, Харью-Ристи, Ныва и Маарду.
Общая сумма заключаемого с Hansabuss договора ориентировочно составит 24 млн евро или три миллиона евро в год, а предприятие вложит в покупку автобусов 5,3 млн евро.