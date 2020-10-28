Шедевр ⟩ Небоскреб "Газпрома" среди деревянных домов петербургской окраины
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Российская государственная газовая компания «Газпром» перенесла свою штаб-квартиру в небоскреб, построенный на окраине Санкт-Петербурга, передает Kodustiil.
Небоскреб, получивший название Лахта центр, устремился ввысь на 462 метра. Строительство 87-этажного небоскреба, получившего титул самого высокого здания в Европе, началось в 2012 году и было завершено спустя семь лет. Помимо головного офиса «Газпрома» в здании находятся конторы других предприятий и организаций.
Это современное здание, окруженное низкими деревянными домами, резко контрастирует с остальной частью района. Постройка обошлась в 1,5 миллиарда евро и была внесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Для строительства такого гиганта в Санкт-Петербурге, известном своим мягким болотистым грунтом, требовался очень прочный фундамент. Для этого было необходимо выкопать очень глубокий котлован и залить его бетоном. В марте 2015 года в течение 49 часов без перерыва в котлован залили 19 624 кубометра бетона. Этого было достаточно, чтобы побить рекорд по самому большому объему бетонной заливки.