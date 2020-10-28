Российская государственная газовая компания «Газпром» перенесла свою штаб-квартиру в небоскреб, построенный на окраине Санкт-Петербурга, передает Kodustiil.

Небоскреб, получивший название Лахта центр, устремился ввысь на 462 метра. Строительство 87-этажного небоскреба, получившего титул самого высокого здания в Европе, началось в 2012 году и было завершено спустя семь лет. Помимо головного офиса «Газпрома» в здании находятся конторы других предприятий и организаций.

Лахта центр. ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Это современное здание, окруженное низкими деревянными домами, резко контрастирует с остальной частью района. Постройка обошлась в 1,5 миллиарда евро и была внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Лахта центр. ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS/Scanpix