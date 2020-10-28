Управа Ласнамяэ начинает борьбу с парковкой на тротуарах

«В Ласнамяэ много лет существует проблема незаконной парковки автомобилей на пешеходных дорожках. Часто речь идет о популярных прогулочных зонах, где поток пешеходов и велосипедистов очень плотный. Торговцы и автолюбители годами используют предназначенные для пешеходов зоны для обслуживания точек продаж и стационарной парковки. Такая ситуация не только создает опасную для пешеходов ситуацию, но и портит внешний облик прогулочных зон. Поэтому мы начали вводить некоторые меры, которые призваны дисциплинировать подвозящих товары водителей и прекратить практику парковки там, где ее не должно быть», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В рамках этих мер на въезде на променад Паэ недавно был установлен шлагбаум, доступ к которому есть у оперативных служб и компании, ответственной за уборку пешеходной улицы. Хотя некоторые магазины продолжают пользоваться пешеходной зоной для подвоза товаров, количество автомобилей на променаде снизилось. В ближайшие месяцы будут приняты и другие меры для улучшения ситуации.

Принципиальные изменения произошли на прогулочной зоне около магазина Котка - на бульваре Линдакиви. Здесь уже много лет автомобили парковались прямо посреди пешеходной зоны, некоторые торговцы также использовали дорожку для подвоза своих товаров. Это происходило несмотря на знаки, прямо запрещающие проезд для машин.

Поэтому в начале октября сюда перенесли уличную мебель и цветочные вазы с моста Линдакиви, созданные в рамках проекта «зеленого» моста – так или иначе на зимний период мост необходимо было освободить от инвентаря, который может препятствовать уборке снега, а также уличная мебель временно послужит искусственным препятствием для нежелательного автотранспорта. Весной уличная мебель вернется на мост уже с новыми цветами. Кроме того, пешеходную зону у магазина Котка регулярно проверяет муниципальная полиция.