Эстония приступает к масштабному исследованию влияния коронавирусных ограничений

Пока распространение вируса не будет взято под контроль, страны должны принимать меры, ограничивающие нормальную экономическую деятельность и влияющие на благосостояние людей. Поскольку ситуация является чрезвычайной, готовых решений нет.

«Исследование — это серьезный вызов для ученых, тех, кто его будет проводить, а также для заказчика. Мы все еще находимся на середине пути и не знаем, как долго продлится экономический кризис или как волны коронавируса могут в ближайшем будущем повлиять на общество», - сказал руководитель исследовательского консорциума Рауль Эаметс из Тартуского университета.

«Новый вирус ставит политиков перед вопросами, с которыми они раньше никогда не сталкивались. Даже в военное время общество не было в ситуации, когда собрания людей были нежелательны или вообще запрещены, а местами экономическая деятельность по факту была невозможна», - отметил аналитик Министерства финансов Мадис Абен.

Исследовательская команда должна быть гибкой и быстро адаптируемой, готовой при необходимости поменять фокус исследования.

Консорциум, которым руководит Тартуский университет, имеет 18 месяцев для проведения финансируемого программой RITA исследования «Влияние социальных и экономических коронавирусных ограничений и оценка эффективности кризисных мер для максимального социально-экономического благополучия населения». Исследование финансирует Эстонское научное агентство и оно обойдется в 449 509,46 евро