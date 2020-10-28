Первым повторным заражением коронавирусом в Эстонии занимается лаборатория

«Были ли эстонский случай повторным заражением, это наша лаборатория сейчас выясняет, без исследования генотипов это невозможно утверждать», - объяснила Postimees профессор Лутсар.

У Департамента здоровья есть данные об одном человеке, тест на коронавирус которого был положительным как в конце марта, так и в начале сентября.

«У людей образовываются антитела, но поскольку сейчас мы еще не знаем, как долго сохраняется иммунитет, нельзя исключать, что в будущем мы увидим больше повторных случаев заражения», - сказала исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Она добавила, что во всем мире зафиксированы такие случаи, но в Эстонии на данный момент известно только об одном.

Заражение несмотря на антитела

Повторные заражения обычно случайно обнаруживают у бессимптомных больных, но бывают и случаи, когда второе заражение переносится тяжелее первого, говорит Лутсар. «Среди этих случаев есть ранее полностью здоровые молодые люди, а также пациент с тяжелой опухолью кроветворной ткани в возрасте 90+. Последний умер», - сказала она.

У части людей с повторным заражением антител не было, но у некоторых они были обнаружены. «И у нашего эстонского больного антитела были», - уточнила Лутсар.

Получается, переболевшие не получают иммунитет к вирусу? Лутсар говорит, что обычно и другие типы коронавируса не дают пожизненного иммунитета, поэтому действительно может оказаться, что будет необходима многократная вакцинация. «Мы также не знаем, имеют ли иммунитет, обеспеченный вакциной, и иммунитет, вызванный болезнью, одинаковую продолжительность», - сказала Лутсар.

Лутсар рекомендует тем, кто весной переболел Covid-19, то же самое, что и тем, кто не переболел: изоляция, гигиена, дистанция. «Это международные рекомендации. Я верю все-таки, что через некоторое время у нас будет больше знаний о тех, кто переболел этой болезнью», - отметила Лутсар, добавив, что на данный момент у ученых и Департамента здоровья слишком мало данных о повторных случаях.

Повторное заражение в мире

25 августа Postimees писал, что университет Гонконга сообщил о повторном заражении 33-летнего мужчины. Он уже переболел в конце марта, а второй раз вирус у него обнаружили в августе после возвращения из Испании.

Сравнение полученных вирусных геномов показало, что это были разные штаммы вируса, которые подверглись генетической модификации. Всего геномы вирусов различались на 24 нуклеотида.

После этого появились сообщения о повторных заражениях в Европе. Например, Deutsche Welle писал об аналогичных случаях в Нидерландах и Бельгии. На телеканале NOS голландский вирусолог Марион Коопманс сообщила, что их пациент был в возрасте и с ослабленной иммунной системой. Она также посчитала вероятным, что инфекция после завершения первой болезни сохранилась в организме и дала о себе вновь знать позже.