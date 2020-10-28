Эксперт: запретить шипованную резину или обложить ее налогом?

У шипованной резины своя роль в дорожном движении, пишет в Postimees лектор дорожной техники ТТУ Айн Кендра.
Шипованная резина изнашивает асфальт, повышает уровень шума, вызываемая ею пыль и грязь пачкает участников движения, кроме того, пыль влияет на здоровье. По желанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных услуг в сотрудничестве с OÜ T-Konsult ученые и студенты технического университета подробнее изучили ситуацию.
На парковке пяти таллиннских торговых центров в феврале 2020 года было пересчитано 5606 легковых автомобилей и зафиксирован тип их шин. Шипованную резину использовали на 62% транспортных средств, что по сравнению с предшествующими подсчетами в среднем на 10% меньше. В Таллинне использование шипованной резины меньше, чем в Финляндии (80-90%) и сравнимо со Стокгольмом (60%). Опрос, проведенный в соцсетях (500 респондентов), показал аналогичный результат: шипованную резину используют 60% ответивших. Вызывает беспокойство, что две трети респондентов не отличает шины, предназначенные для северных дорог, от зимних шин Центральной Европы – у шин, которые годятся для нас, определенная маркировка. Следует отметить, что оптимизированные для зимних условий ламельные шины используют и в Центральной Европе, но эти шины мягче, поэтому у нас можно использовать все-таки резину, произведенную для северных стран.
Образует пыль и разрушает асфальт
С точки зрения дорожного инженера влияние шипов сводится к более быстрому износу дорожного покрытия. Образование колеи в асфальтовом покрытии состоит из трех этапов: уплотнения слоев асфальта под дорожной нагрузкой в первые три месяца, износа под влиянием шипованной резины и продавливания под влиянием тяжелого транспорта, что, в свою очередь, может быть связано с вызванной медленной скоростью статической нагрузкой, несовершенством несущей способности конструкции и сдвигоустойчивостью асфальта.
Изношенное шипованной резиной дорожное покрытие образует пыль, ее же вызывают изношенная резина и сами шипы, а также тормозные колодки и диски. Согласно исследованиям, пыль, вызванная шипованной резиной, имеет величину частиц свыше 100 микрон. Самым опасным считается размер до 2,5 микрона, поскольку они через легкие попадают в систему кровообращения. Частицы до 10 микрон считаются уже менее опасными.
Правда, и пыль от шипованной резины влияет на здоровье, вызывая трудности с дыханием у стариков, маленьких детей и астматиков.
Чтобы исследовать дорожную пыль, есть множество методов. В центре исследований окружающей среды есть устройство типа пылесоса, который всасывает на ходу пыль из-под заднего колеса автомобиля (содержание пыли в воздухе больше зависит от погоды, чем от использования шипов), в Швеции используется устройство типа мойки под давлением, которое вымывает необходимую для анализа пыль из асфальтовых пор (этот метод не зависит от погоды). Содержание пыли в колее небольшое, но оно велико между колей и очень велико в парковочных зонах около крупных магистралей или на велосипедной дорожке рядом с ними.
* В Эстонии шипованную резину используют примерно на 60% легковых автомобилей – это меньше, чем в Финляндии, и примерно столько же, сколько в Швеции.
* Изношенное дорожное покрытие образует пыль, которая возникает из-за изношенных покрышек и шипов, а также тормозных колодок и дисков.
* В то же время влияние шипованной резины не только негативное – шипы делают покрытие шероховатым и тем самым улучшают фактор сцепления.
Влияние шипованной резины не только негативное – шипы делают покрытие шероховатым и тем самым улучшают фактор сцепления. Это важно на новой и зимней обледеневшей дороге. Корифей норвежской безопасности движения Руне Эльвик сравнил пользу от шипованной резины с системой торможения ABS и обнаружил, что шипы можно было бы разрешить на более старых автомобилях, где ABS нет, а вообще для создания шероховатости покрытия было бы достаточно, если бы около 20-25% легковых автомобилей ездили на шипованной резине.
Финские эксперты заявили, что в июле из-за использования шипованной резины гибнет столько же людей, сколько при использовании ламельной в феврале. Ламельная резина дает водителю лучшую обратную связь, но это чувствует только опытный водитель, таким образом, неопытным водителям советуют ставить все-таки шипованную. С другой стороны, в последнее время зимой температура была около нуля и снега не было, поэтому все результаты тестов говорили, скорее, в пользу ламельной резины. Сравнение тестов показывает, что у шипов есть четкое преимущество лишь на льду, да и оно со временем уменьшилось. Уровень ухода за крупнейшими шоссе и улицами настолько хорош, что если водитель не ездит много по проселочным дорогам, нет никакой необходимости в шипах.
Запретить или обложить налогом?
Использование шипованной резины можно запретить или ограничить с помощью налогов, но в обоих случаях необходим и надзор, и обнаружение нарушителей правил.
В Швеции шипованная резина запрещена в нескольких городах на некоторых улицах (запрет не распространяется на оперативные транспортные средства, такси и местных жителей), в Норвегии есть налог на шипы. В Финляндии сейчас много обсуждается, запретить ли использование шипов на некоторых улицах Хельсинки. Сейчас весь контроль (над соблюдением запрета и уплатой налога) возложен на полицию и парковочных контролеров., поскольку пока не существует автоматических приложений по обнаружению шипованной резины. В Финляндии и Эстонии пытаются разработать такую технологию, анализируя звуковой сигнал с искусственным интеллектом. Шорох шипов специфичен и использование шипованной резины увеличивает уровень шума и в транспортном средстве, и вне его.
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета (например, весь Таллинн, только Тоомпеа или центр) и заканчивая введением налога на шипы. Относительно просто применима индульгенция на шипы – налог на определенный период, который работал бы по принципу платы за использование дороги или дорожного страхования. Это работало бы, если бы налог захотел ввести всего один город или вся страна, сложнее было бы, если бы индульгенцию захотело применить какое-то одно небольшое местное самоуправление, кроме того, в плане пропорциональности это не отвечало бы принципу «загрязняющий платит».
Более далекое будущее – в системе платы за использование дорог на основании дистанции, применение которой Еврокомиссия ставит целью для всех автомобилей. Система предполагала бы установку так называемого черного ящика с датчиками GPS на каждый автомобиль, но позволяла бы дифференцировать налог исходя из времени использования (час пик) или шипованной резины (соответствующий тариф), а налог поступал бы владельцу дороги (государству, местному самоуправлению, частному собственнику).
Шипованная резина играет в дорожном движении свою роль. Ее может использовать водитель, который больше ездит по проселочным дорогам. В городе и на крупных шоссе достаточно ламельной резины, которая обеспечивает опытному водителю лучшее чутье дороги.
За образованием колей в городах необходимо продолжать наблюдение, чтобы дать адекватную оценку, однако мы точно сэкономили бы денег и уменьшили бы количество пыли и грязи в зимний период, если бы доля шипованной резины в движении уменьшилась. В то же время взаимосвязь дорожных повреждений с шипами пока нельзя доказать однозначно. Невозможно и с достоверной точностью подсчитать возможный материальный ущерб от шипов, поскольку особенности износа городских дорог мало изучены.