Эксперт: запретить шипованную резину или обложить ее налогом?

Шипованная резина изнашивает асфальт, повышает уровень шума, вызываемая ею пыль и грязь пачкает участников движения, кроме того, пыль влияет на здоровье. По желанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных услуг в сотрудничестве с OÜ T-Konsult ученые и студенты технического университета подробнее изучили ситуацию.

На парковке пяти таллиннских торговых центров в феврале 2020 года было пересчитано 5606 легковых автомобилей и зафиксирован тип их шин. Шипованную резину использовали на 62% транспортных средств, что по сравнению с предшествующими подсчетами в среднем на 10% меньше. В Таллинне использование шипованной резины меньше, чем в Финляндии (80-90%) и сравнимо со Стокгольмом (60%). Опрос, проведенный в соцсетях (500 респондентов), показал аналогичный результат: шипованную резину используют 60% ответивших. Вызывает беспокойство, что две трети респондентов не отличает шины, предназначенные для северных дорог, от зимних шин Центральной Европы – у шин, которые годятся для нас, определенная маркировка. Следует отметить, что оптимизированные для зимних условий ламельные шины используют и в Центральной Европе, но эти шины мягче, поэтому у нас можно использовать все-таки резину, произведенную для северных стран.

Образует пыль и разрушает асфальт

С точки зрения дорожного инженера влияние шипов сводится к более быстрому износу дорожного покрытия. Образование колеи в асфальтовом покрытии состоит из трех этапов: уплотнения слоев асфальта под дорожной нагрузкой в первые три месяца, износа под влиянием шипованной резины и продавливания под влиянием тяжелого транспорта, что, в свою очередь, может быть связано с вызванной медленной скоростью статической нагрузкой, несовершенством несущей способности конструкции и сдвигоустойчивостью асфальта.

Изношенное шипованной резиной дорожное покрытие образует пыль, ее же вызывают изношенная резина и сами шипы, а также тормозные колодки и диски. Согласно исследованиям, пыль, вызванная шипованной резиной, имеет величину частиц свыше 100 микрон. Самым опасным считается размер до 2,5 микрона, поскольку они через легкие попадают в систему кровообращения. Частицы до 10 микрон считаются уже менее опасными.

Правда, и пыль от шипованной резины влияет на здоровье, вызывая трудности с дыханием у стариков, маленьких детей и астматиков.

Чтобы исследовать дорожную пыль, есть множество методов. В центре исследований окружающей среды есть устройство типа пылесоса, который всасывает на ходу пыль из-под заднего колеса автомобиля (содержание пыли в воздухе больше зависит от погоды, чем от использования шипов), в Швеции используется устройство типа мойки под давлением, которое вымывает необходимую для анализа пыль из асфальтовых пор (этот метод не зависит от погоды). Содержание пыли в колее небольшое, но оно велико между колей и очень велико в парковочных зонах около крупных магистралей или на велосипедной дорожке рядом с ними.