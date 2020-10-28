Tallink временно изменит расписание движения на линии Таллинн - Хельсинки

Star вернется на маршрут и к обычному расписанию в следующую среду, 4 ноября, сообщили в Tallink. В этот период на маршруте Таллинн - Хельсинки судно Star заменят Baltic Queen и Victoria I.

В четверг, 29 октября, Baltic Queen выйдет из Таллинна в 10.30 и придет в Хельсинки в 13.00. В обратном направлении судно отправится в 19.30 и прибудет в Таллинн в 22.00. Victoria I в этот же день совершит один рейс из Таллинна в Хельсинки с выходом в 17.30.

В пятницу, 30 октября, Baltic Queen совершит два рейса в оба конца Таллинн-Хельсинки-Таллинн. Первый из выйдет из Таллинна в 10.30, прибудет в Финляндию в 13.00 и вернется в 14.00, второй рейс отправится в 17.30, прибудет в Финляндию в 20.00 и вернется в 21.00. Victoria I выйдет из Хельсинки в тот же день в 7.30 и прибудет в Таллинн в 10.00, затем снова выйдет из Таллинна в Хельсинки в 12.30 и отправится обратно в 17.00.

В субботу, 31 октября, входу будет только только Victoria I с выходом из Таллинна в 11.00; из Хельсинки в Эстонию судно выйдет в 17.30.

В воскресенье, 1 ноября, Baltic Queen покинет Таллинн в 16.30, а из Хельсинки в 19.30 и снова выйдет из Таллинна в Финляндию в 23.00. Victoria I выйдет из Таллинна в 9.00, а назад из Хельсинки в 13.00. В 18.00 судно отправится из Таллинна в Стокгольм.

В понедельник, 2 ноября, Baltic Queen совершит два рейса в оба конца по направлению Таллинн-Хельсинки-Таллинн. Первый из них из Таллинна в 12.30 с прибытием в Финляндию в 15.00 и вернется в 16.00, второй рейс отправляется в 19.30, прибывает в Финляндию в 22.00 и возвращается в 23.00.

Во вторник, 3 ноября, Baltic Queen покинет Таллинн в 7.30, прибудет в Финляндию в 10.00 и вернется в 11.00, второй рейс из Таллинна отправится в 19.00 и вернется из Хельсинки в 22.30.

В среду, 4 ноября, Baltic Queen совершит один рейс из Хельсинки в Таллинн с отправлением в 7.30, а Star вернется на маршрут в 13.30 рейсом Хельсинки-Таллинн. Востановится обычный график.

Второй паром Megastar продолжит курсировать по маршруту Таллинн-Хельсинки по обычному графику.