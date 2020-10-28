До и после ⟩ Соседи сообща привели в порядок запущенную улицу

Кэти Хит, инициатор возрождения улицы в районе Уэвертри в Ливерпуле, сказала, что проект начался во время карантина. Кэти сказала соседке, живущей по другую сторону забора, что нужно что-то предпринять, чтобы сделать улицу комфортнее. Задумано - сделано, и соседки обдумали все детали и разослали всем соседям письма с призывом принять участие в проекте по уборке улицы, пишет Liverpool Echo.

Новая жизнь улицы. ФОТО: Caters News Agency/CATERS NEWS/Scanpix

По словам Кэти, после этого все закрутилось. Все четырнадцать соседей согласились внести свой вклад в преобразование улицы. «В первый день пришло шесть или семь человек, и мы вместе начали приводить улицу в порядок. Через несколько дней мы снова встретились, а потом собрались все жители. Они увидели результат нашей работы и захотели внести свой вклад в общее дело».

Улица после генеральной уборки. ФОТО: Caters News Agency/CATERS NEWS/Scanpix

По словам Кэти, уборка улицы стала хорошим способом познакомиться. «Хотя мы живем на такой узкой улице, я не знала никого из соседей. Теперь мы все знакомы друг с другом - и у нас есть хорошее чувство общности».

Новая жизнь улицы. ФОТО: Caters News Agency/CATERS NEWS/Scanpix