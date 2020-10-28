Неизлечимо больного Аллана Кийля освободили от судебного преследования

В среду Харьюский уездный суд освободил от дальнейшего судебного разбирательства тяжело больного бывшего руководителя концерна Tallinna Sadam Аллана Кийля.
Суд вынес это решение на основании медобследования Кийля, согласно которому он неизлечимо болен.
Экспертизу состояния здоровья Аллана Кийля суд назначил в середине сентября.
В сентябре 2017 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму четыре млн евро, в том числе три млн евро в рамках тендера по заказу паромов. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, Госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015 годы.
Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного производства.
Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около четырех млн евро.
Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.
Согласно обвинению, Пайде соглашался на взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около двух млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.
Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба освободились из-под ареста в начале 2016 года.
Ни один из обвиняемых не признает себя виновным.
Предварительное следствие по делу провел Департамент полиции безопасности под руководством Госпрокуратуры.