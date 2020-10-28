Неизлечимо больного Аллана Кийля освободили от судебного преследования

Суд вынес это решение на основании медобследования Кийля, согласно которому он неизлечимо болен.

Экспертизу состояния здоровья Аллана Кийля суд назначил в середине сентября.

В сентябре 2017 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму четыре млн евро, в том числе три млн евро в рамках тендера по заказу паромов. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, Госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015 годы.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного производства.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около четырех млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.

Согласно обвинению, Пайде соглашался на взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около двух млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба освободились из-под ареста в начале 2016 года.

Ни один из обвиняемых не признает себя виновным.