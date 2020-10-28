Известная эстонская турфирма меняет руководителя

С 9 ноября вместо Сигрид Таммес руководить эстонским филиалом будет нынешний менеджер по продажам Novatours OÜ Анн Тидеманн.

«Вирус внес в нашу жизнь много путаницы, но не изменил желание людей путешествовать. Я твердо верю в восстановление туристического сектора и его светлое будущее», - сказала Сигрид Таммес. Таммес останется членом правления Эстонского союза туристических компаний.

Тидеманн работает в Novatours с 2004 года. Анн Тидеманн возьмет на себя управление эстонским подразделением и в то же время продолжит работу в качестве менеджера по продажам.

В июне эстонские инвесторы Янек Похла, Марсель Вихманн и Нейнар Сели купили большую часть биржевой компании литовского происхождения.