Кайа Канепи вышла в четвертьфинал турнира ITF в Турции

В среду, 28 октября, в матче второго раунда турнира занимающая 105-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах обыграла 15-летнюю чешку Люси Гавличкову (WTA 863) - 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час и 11 минут: 35-летнеяя Канепи дважды подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и совершила одну двойную ошибку. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Канепи встретится с победителем матча между Бибиан Скуфс и Андреа Лазаро Гарсиа.