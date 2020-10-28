Давайте проясним, должно ли маленькое квартирное товарищество подавать годовой отчет

Приближающееся 31 октября - срок сдачи годовых отчетов - вызвал обеспокоенность в нескольких небольших квартирных товариществах, передает Kodustiil. Если в доме четыре или две квартиры, должны ли они представлять годовой отчет о деятельности товарищества?
По словам Урмаса Марди, руководителя юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, в Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах есть отдельные положения для квартирных товариществ, в которых количество квартирных собственностей не превышает десяти или если все квартирные собственности принадлежат одному лицу.
«В доме, где менее 10 квартир, может не быть правления. В отсутствие правления собственники квартир совместно управляют домом и представляют квартирное товарищество», - отметил Марди.
«Если правление не было избрано и все собственники решили совместно управлять товариществом, необходимо помнить, что для совершения сделки от имени квартирного товарищества требуется согласие всех собственников квартир, поэтому собственники квартир при совершении сделок должны выразить свою волю либо лично, либо через представителя», - добавил Марди.
«Если домом управляют без выбора правления, такое товарищество может вести бухгалтерию на основании кассовых чеков и не обязано готовить и представлять годовой отчет. Однако, если квартирное товарищество, даже если в нем две квартирные собственности, выбрало правление, годовой отчет должен быть сдан в установленный законом срок - не позднее 31 октября каждого года», - освежил память всех собственников квартир Марди.