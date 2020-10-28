Давайте проясним, должно ли маленькое квартирное товарищество подавать годовой отчет

По словам Урмаса Марди, руководителя юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, в Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах есть отдельные положения для квартирных товариществ, в которых количество квартирных собственностей не превышает десяти или если все квартирные собственности принадлежат одному лицу.

«В доме, где менее 10 квартир, может не быть правления. В отсутствие правления собственники квартир совместно управляют домом и представляют квартирное товарищество», - отметил Марди.

«Если правление не было избрано и все собственники решили совместно управлять товариществом, необходимо помнить, что для совершения сделки от имени квартирного товарищества требуется согласие всех собственников квартир, поэтому собственники квартир при совершении сделок должны выразить свою волю либо лично, либо через представителя», - добавил Марди.