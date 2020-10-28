Два автомобиля не поделили дорогу: одну машину отбросило на пешеходную дорожку

Как сообщил прибывший на место ДТП фотограф Sakala Кенно Соо, по предварительным данным, Citroën не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Volkswagen и машины столкнулись.

«Citroën остановился на пешеходной дорожке, но, к счастью, ни одного человека в тот момент там не было, - сказал он. В автомобилях были только водители, которые отделались испугом».