Ср, 28.10.2020
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Индрек Саар
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  • Два автомобиля не поделили дорогу: одну машину отбросило на пешеходную дорожку

Два автомобиля не поделили дорогу: одну машину отбросило на пешеходную дорожку

В среду, 28 октября, в 11 часов в Вильянди на перекрестке улицы Ильмарисе и бульвара Лембиту произошло ДТП: столкнулись автомобили Volkswagen и Citroën.

Как сообщил прибывший на место ДТП фотограф Sakala Кенно Соо, по предварительным данным, Citroën не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Volkswagen и машины столкнулись.

«Citroën остановился на пешеходной дорожке, но, к счастью, ни одного человека в тот момент там не было, - сказал он. В автомобилях были только водители, которые отделались испугом».

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