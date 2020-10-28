Ср, 28.10.2020
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Анди Мейстер

Таллиннский аэропорт расширит багажную зону за 1,5 миллиона евро

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Акционерное общество Tallinna Lennujaam снова объявило о проведении тендера для поиска подрядчика по расширению багажного отделения пассажирского терминала и багажной системы. Ориентировочная стоимость закупки - почти 1,5 миллиона евро, сообщает Postimees.

Летом Таллиннский аэропорт также искал подрядчика для расширения багажного отделения пассажирского терминала и багажной системы, но тендерная процедура завершилась без заключения договора.

Цель тендера - увеличить пропускную мощность багажного отделения и свести к минимумму количество сортировочных ошибок благодаря полностью автоматической системе.

Аэропорт хочет перестроить и расширить багажную часть зоны вылета и багажную систему так, чтобы они могли обрабатывать до 6 миллионов пассажиров в год, и при этом услуги пассажирского терминала, включая обработку багажа, не прерывались на протяжении всего строительства.

Строительство разделено на этапы, при которых возможны простои во время строительства. Заказчик закупит багажную систему и строительную услугу отдельно. Работа будет вестись на закрытой охраняемой территории.

Срок исполнения договора о закупке - 14 календарных месяцев с момента заключения договора; застройщик дает двухлетнюю гарантию на работу.

Предложения не тендер принимаются до полудня 16 ноября.

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