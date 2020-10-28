Кылварт: по результатам одного дня не стоит делать далеко идущих выводов

«Если мы говорим о задачах и обязанностях государственного сектора, первоочередная задача и ответственность должны заключаться в том, чтобы у представителей государственного сектора было чуть более долгосрочное виденье, чем виденье на одну неделю. К сожалению, в последнее время было много комментариев и оценок, основанных на результатах одного или двух дней тестирования. Немного было разговоров об общей динамике, но также и о том, что происходит в других европейских странах. Я считаю, что даже сегодня неправильно делать выводы по результатам тестов за один день, но мы всегда должны быть готовы к различным сценариям», - сказал Кылварт на пресс-конференции горуправы.