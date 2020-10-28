Кылварт: по результатам одного дня не стоит делать далеко идущих выводов

Комментируя зарегистрированное сегодня рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что нет смысла делать какие-либо выводы по результатам одного дня тестирования: напротив, представителям госсектора следует думать больше, чем на неделю вперед. Об этом пишет Postimees.
За последние сутки в Эстонии было выявлено 125 новых случаев заражения. В Харьюмаа зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом, из них 41 - в Таллинне.
«Если мы говорим о задачах и обязанностях государственного сектора, первоочередная задача и ответственность должны заключаться в том, чтобы у представителей государственного сектора было чуть более долгосрочное виденье, чем виденье на одну неделю. К сожалению, в последнее время было много комментариев и оценок, основанных на результатах одного или двух дней тестирования. Немного было разговоров об общей динамике, но также и о том, что происходит в других европейских странах. Я считаю, что даже сегодня неправильно делать выводы по результатам тестов за один день, но мы всегда должны быть готовы к различным сценариям», - сказал Кылварт на пресс-конференции горуправы.
«Именно поэтому в сентябре Таллинн разработал свои превентивные меры, которые вызвали много критики, но позже эксперты сочли их правильным решением. Даже после школьных каникул мы не спешили отказываться от профилактических мер, потому что было известно, что школьные каникулы являются фактором риска. Я считаю, что Таллинну следует продолжать действовать в более долгосрочной перспективе, и что лучше предотвращать, чем реагировать впоследствии», - добавил он.
По словам Кылварта, нет смысла полагаться только на результаты одного дня и утверждать, что у нас все хорошо по сравнению с другими странами - необходимо учитывать все риски.