УЕФА обнародовал рейтинг самых быстрых футболистов Лиги чемпионов

Рейтинг спринтеров возглавил нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который в матче с "Баварией" развил скорость 33,98 км/ч, пишет Newsru.

Вторую строчку с показателем 33,82 км/ч занимает защитник "РБ Лейпциг" Лукас Клостерманн, а замыкает первую тройку крайний защитник "Аталанты" Ханс Хатебур, разогнавшийся до 33,71 км/ч.

Любопытно, что семь из десяти личных рекордов скорости были установлены футболистами в матчах против "ПСЖ", где выступает лидер рейтинга.

Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League - the fastest sprinters



Mbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 26, 2020

Добавим, что Мбаппе является не только самым быстрым, но и самым дорогим футболистом еврокубка .

В сезоне-2019/20 Килиан провел за "ПСЖ" 37 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 19 результативных передач, напоминает портал Sport24 .

В нынешнем сезоне на счету переболевшего коронавирусом 21-летнего французского форварда камерунского происхождения 6 голов в шести матчах.