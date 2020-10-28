В Таллинне появится новое подразделение по уборке городских улиц

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, решению предшествовал основательный анализ услуги уборки улиц, проведенный KPMG.

«На основании анализа мы пришли к выводу, что создание дополнительного ресурса по уборке улиц со стороны города позволит сделать услугу более гибкой и качественной, поскольку город может направить ресурс и на мелкие работы. Таким образом можно прогнозировать ощутимую экономию средств, ведь в противном случае такие работы пришлось бы закупать», - сказал Кландорф.

Вице-мэр отметил, что новое подразделение по уборке города нужно как в зимний, так и в летний период.

«Зимой мы можем направить дополнительный ресурс нового подразделения на борьбу со снегом и гололедицей, а также вывоз снега с наиболее часто используемых пешеходных дорожек, что обычно осуществляется собственниками недвижимости. Подразделение также будет заниматься экстренной ликвидацией последствий неблагоприятных погодных явлений, расчисткой парковых зон от снега и гололедицы, а также очисткой от снега парковочных мест в различных районах города», - отметил вице-мэр, добавив, что в летний период закупаемый под нужды структуры инвентарь мог бы использоваться для очистки пешеходных и велосипедных дорожек, мойки под давлением, покоса травы и сбора листвы, а также при ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

«Закон обязывает убирать и очищать от снега тротуары собственника прилегающего участка, однако, как показывает практика, качество работ разное и их проведение осложняется отсутствием возможности вывозить снег, - добавил Кландорф. - В пору частых и длительных снегопадов не хватает ни спецтехники, ни людей, тогда как отведенное на обслуживание тротуаров время ограничено. Оперативное привлечение к работам дополнительного ресурса будет способствовать повышению качества работ по обслуживанию».

В данный момент Таллинн заказывает круглогодичные работы по обслуживанию пешеходных и велосипедных дорожек на площади 1,5 млн кв.м, в общей сложности в столице 2,5 млн кв.м пешеходных дорог. Первоначально город планирует приступить к обслуживанию 660 000 кв.м наиболее активно эксплуатируемых пешеходных дорожек, что требует закупки шести тракторов с плуговой рамой и покрытия расходов на рабочую силу и обслуживание. Закупка услуги в таком же объеме обошлась бы городу более чем в 2 млн евро только лишь в зимний сезон.

Для покрытия расходов на деятельность создаваемого подразделения Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства ходатайствует о выделении 895 762 евро из бюджета 2021 года. Подразделение войдет в состав подведомственного учреждения департамента окружающей среды и коммунального хозяйства «Парк Кадриорг». Согласно планам, новое подразделение приступит к работе в январе 2021 года.