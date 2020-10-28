На выходных изменится расписание движения поездов

В связи с ремонтом переезда в Кехра, в следующие выходные, 31 октября и 1 ноября, на отрезке Раазику-Кехра можно будет использовать только один путь, в связи с чем будет изменено расписание движения в восточном направлении, и некоторые поезда в направлении Аэгвийду будут доезжать только до Раазику. Все рейсы на линии от Таллинна до Тарту, Раквере и Нарвы сохранятся, однако время поездки на них несколько увеличится. Изменения касаются отправлений от полудня в субботу до полудня в воскресенье. В субботу вечером просим пассажиров линий до Тапа и Раквере учитывать, что время отправления вечернего рейса будет изменено – поезд отправится на полчаса раньше обычного.