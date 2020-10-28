В Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

В Литве за сутки был установлен новый рекорд случаев коронавируса - выявлены 776 новых инфицированных, скончались три человека, сообщило Министерство здравоохранения республики в среду агентству BNS. По иным причинам умерли четыре зараженных человека.

Всего с начала распространения вируса в Литве заразились 12 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502. В целом от COVID-19 в Литве скончались 144 человека, по иным причинам умерли 52 зараженных. В изоляции сейчас находятся 28 077 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая. За минувшие сутки было взято 10 809 проб на коронавирус, за весь период сделано 975 158 тестов.

Со среды карантинный режим введен в крупных городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в пяти более мелких самоуправлениях - в Шилальском, Ширвинтском, Тельшяйском, Тракайском и Вильнюсском районах, сообщает агентство BNS.

В целом карантинный режим в данный момент действует в трети самоуправлений страны. В самоуправлениях, где введен карантин, запрещено собираться группами более пяти человек, учреждения должны работать в частичном или полном удаленном режиме, регулируется поток клиентов и покупателей в магазинах, запрещено посещать пациентов старше 14 лет, за исключением рожениц, а также постояльцев социальных домов опеки. Рекомендуется отказаться от массовых религиозных обрядов.

В Латвии за прошедшие сутки выявлен 251 новый случай COVID-19, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За прошедшие сутки в Латвии сделано 6015 тестов на COVID-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 5144 человек, выздоровели 1382 человека, скончались 63 человека.

В Эстонии за сутки было проведено 1987 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, из них 125 показали положительный результат, сообщил в среду Департамент здоровья.

До этого наибольшее число носителей инфекции было выявлено 2 апреля, когда число зараженных составило 93 человека.

С начала пандемии в Эстонии было сделано более 256 000 первичных тестов на COVID-19, из которых 4590 или 1,8 % оказались положительными. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 48,46 новых случаев на 100 тыс. человек.

По состоянию на утро 28 октября в больницах находится с коронавирусом 32 пациента, из них один на искусственном вентилировании легких. Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв коронавируса после начала эпидемии составило 73 человека. По состоянию на 28 октября выздоровели 3626 заболевших.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сообщила в среду на пресс-конференции, что если еще на минувшей неделе они были более спокойны, то сейчас показатель в 125 позитивных тестов очень высок. "Пока у меня нет информации, чем это вызвано", - добавила она.

По ее словам, более половины вспышек заболеваемости связаны с рабочими местами, приездом людей из-за границы. Немало случаев инфицирования в семьях. А в Рапласком уезде в одном из домов призрения выявлено более 30 заболевших, как клиентов, так и работников.

В последнее время чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической.

Как показали результаты исследования, проведенного по заказу министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом. 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.