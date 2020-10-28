Ср, 28.10.2020
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Ааду Муст
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  • Ожидающие завершения кризиса круизные лайнеры танцуют в водах Таллиннского залива

Видео ⟩ Ожидающие завершения кризиса круизные лайнеры танцуют в водах Таллиннского залива

Круизные лайнеры компании AIDA Cara и Aura, стоящие на якоре в Таллиннском заливе, кружатся на ветру вокруг якоря, так что на ускоренном видео создается впечатление будто суда танцуют, пишет Postimees.

Весной коронакризис остановил рейсы всех круизных лайнеров мира, и в ожидании лучших времен круизные компании переместили свои суда в различные порты и на якорные стоянки по всему миру.

С конца июля в Таллиннском заливе в режиме ожидания стоят круизные лайнеры AidaCara и AidaAura компании AIDA Cruises. По первоначальному плану суда останутся здесь до середины февраля.

На борту обоих судов находятся экипажи из 50-70 человек, и время от времени суда совершают небольшие рейсы в Финский залив, для  поддержания систем в рабочем состоянии и обучения экипажа. Пассажиров на судах нет.

Менеджер по коммуникациям Таллиннского порта Сирле Арро сказала, что круизные лайнеры AIDA платят сбор за использование причала, если время от времени заходят в порт. Плата за якорную стоянку не взимается.

«Зимой они также начнут оплачивать причальный сбор, если останутся в порту дольше. Кроме того, они платят Таллиннскому порту за такие услуги, как питьевая вода и вывоз мусора», - объяснила Арро. Когда суда меняют экипаж, прибегая к помощи своих шлюпок, они также платят порту сбор за швартовку небольших лодок.

Содержание круизных лайнеров в рабочем порядке в отсутствие пассажиров - дорогостоящее удовольствие для компаний: оно может стоить тысячи евро в день, в зависимости от местоположения порта и требуемой команды. Первые круизные компании уже приняли решение списать часть своих судов.

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